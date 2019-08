Environnement | Sauvez Miguel à Cap Sciences !

09/08/2019 | Afin de sensibiliser les plus jeunes à la sauvegarde de la biodiversité, Cap Sciences propose un jeu autour des As de la Jungle, le dessin animé réalisé par la société de production toulousaine, TAT Productions.

Explorer la faune tropicale et découvrir l’équilibre des milieux naturels mais aussi les dangers qui les menacent. Tels sont les objectifs de l’exposition-jeu proposée par Cap Sciences et conçue par le Muséum de Toulouse, en collaboration avec la société toulousaine TAT productions, spécialisée dans l’animation pour la télévision et le cinéma. Et afin d’aborder l’urgence climatique d’une manière ludique, les enfants doivent arriver à libérer Miguel, l’un des As en répondant à cinq questions et en s’imprégnant de connaissances sur cette thématique…

Depuis son ouverture à Cap Sciences, en avril dernier, l’animation « Les As de la Jungle une aventure en pleine jungle » rencontre un très large succès. Quotidiennement, des dizaines, pour ne pas dire des centaines d’enfants, tentent de libérer Miguel des griffes de Mélina, la loutre qui cherche à tout prix à prendre le pouvoir dans la jungle. Pour ce faire, les fans des As doivent répondre à cinq questions et lire des panneaux d’informations sur la biodiversité. Dès l’entrée du jeu, un panneau titré « Pourquoi la forêt ? » nous accueille. Et voici ce que nous pouvons y lire : « Comme leur nom l’indique, ces vastes forêts se situent dans les régions du globe comprises entre les tropiques. Entre ces deux lignes parallèles, le climat est très particulier : chaud, humide et sans grandes variations entre les saisons. C’est lui qui est à l’origine de la formation de forêts très denses que l’on ne trouve nulle part ailleurs. »







Préservation de la biodiversité

Et c’est ainsi qu’entre chaque question liée aux héros des As de la Jungle, les enfants peuvent découvrir ce que sont par exemple la canopée, les principales interactions entre les espèces, les éléments indispensables pour la survie des végétaux, la vie d’un arbre, les espèces en voie de disparition... A l’issue de ce jeu et une fois le code trouvé pour libérer Miguel, les enfants sont invités à répondre à une dizaines d’autres questions sur la déforestation. A chaque réponse une explication complète est donnée afin d’apprendre aux petits comme aux grands de quelle manière préserver son écosystème.







Making-of

Et pour clôturer cette visite, le making-of du long métrage des As de la Jungle est projeté dans la salle d’exposition. Un making-of qui permet de comprendre comment les bruitages sont réalisés, les images sont dessinées, la musique est créée… Bref tout l’envers du décors pour le plus grand plaisir des curieux…



Les As de la Jungle, une aventure en pleine jungle, Cap Sciences Hangar 20, à partir de 5 ans, durée 1 h 00, plein tarif : 5,5 €, tarif réduit : 3,5 €, du 10 avril 2019 au 05 janvier 2020, du mardi au vendredi - 14h-18h et samedi et dimanche - 14h-19h.



Par Sybille Rousseau

Crédit Photo : SR