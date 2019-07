Environnement | Seignosse : La plage du Penon réaménagée dans le cadre du projet « 2030 »

14/07/2019 | Ce vendredi 12 juillet,le maire de la ville côtière, Lionel Camblanne a inauguré les nouveaux aménagement de la plage du Penon autour du projet "Seignosse 2030"

Dans le cadre du projet « Seignosse 2030 », plan ambitieux d’un tourisme plus attractif et durable, Seignosse réhabilite ses espaces publics. De ce fait, la ville landaise lance ses premiers travaux majeurs depuis 50 ans, en commençant par ses espaces littoraux. Avec 6 km de plage, la commune côtière se devait de requalifier ses accès empruntés par plus de 50 000 visiteurs chaque été. Ainsi, vendredi 12 juillet, Lionel Camblanne, maire de Seignosse, a inauguré la nouvelle entrée de plage du Penon.

Seignosse, commune du sud des Landes située au bord de l’océan Atlantique est une des villes essentielles à l’activité maritime de la région. Malheureusement, ces stations balnéaires, construites lors des années 60 afin de répondre à un tourisme de masse, requièrent aujourd’hui un ample réaménagement. Alors, le projet « Seignosse 2030 » a été mis en œuvre pour réhabiliter et moderniser ses lieux de partage et de rassemblement tout en les rendant éco-responsables. Après des études en concertation avec les habitants et les acteurs locaux, Seignosse en partenariat avec le GIP (Groupement d’Intérêt Public Littoral Aquitain...) conduit les actions de rénovation tout au long des 15 prochaines années afin qu’en 2030, Seignosse soit une station moderne, attractive et éco-responsable. « Aménager durablement la station en prenant en compte ses spécificités environnementales pour rester une destination touristique appréciée et une ville agréable à vivre » telle est la volonté du maire, Lionel Camblanne et de la municipalité.

Dessiner le « Seignosse de demain »

Pour débuter son projet, la commune landaise s'est lancée ces derniers mois dans l’aménagement de la plage du Penon et le renouvellement de ses équipements déjà existants dont le poste de secours. Sur la plage historique de la commune, une requalification des espaces publics sans dénaturalisation a donc débuté en janvier 2019 afin de réinventer son paysage et rafraîchir son attractivité. En collaborations avec l’ONF, Office national des forêts et le GIP littoral, la station du Penon réussit sa transformation tout en protégeant la dune et la nature.

Ainsi de nombreux chantiers ont été menés tels que l'aménagement d’une promenade de dune, construite en pied de dune, créant un point de vue directs sur l’océan, un atout touristique. Un chemin en bois sur la dune long de 400 m jonché de panneaux pédagogiques qui favorise la biodiversité et permet la visibilité d’une nature riche sans la dégrader.

Puis, un poste de secours mobile a été érigé. En effet, l’ancien étant trop séculaire, il a été décidé de rehausser la bâtisse tout en lui donnant une vue panoramique sur la plage et un accès simplifié. Également, un nouveau stationnement, des jeux pour les enfants et un espace de glisse verront le jour lors de ses prochains mois.



Par Damien Carrère

Crédit Photo : Damien C