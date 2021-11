24/11/21 : Un préfet délégué Ours, Jean-Yves Chiaro a été nommé auprès du préfet coordonnateur du massif des Pyrénées. Sur les sujets ours, il a pour mission de renforcer le dialogue entre tous les acteurs et d'appuyer les préfets de département dans leur action.

22/11/21 : Jean-Pierre Farandou PDG de SNCF, a rencontré vendredi 19 novembre à Bordeaux, Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, et Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole. Sans surprise les 3 présidents ont réaffirmé leur soutien au projet GPSO.

17/11/21 : A Bayonne un groupe de travail a été lancé en vue de l'organisation des Fêtes de Bayonne 2022. A cette occasion les dates des éditions 2022 2023 et 2024 ont été actées: du 27 au 31 juillet 2022, du 26 au 30 juillet 2023, du 24 au 28 juillet 2024

17/11/21 : Les 2 et 3 décembre 2021, le World Impact Summit, le sommet international des solutions pour la planète, revient pour une 4e édition mixant présentiel et digital au Palais de la Bourse à Bordeaux. L'eau en sera la thématique principale+ d'info

15/11/21 : M6 diffusera ce mardi 16 à 21h05 les deux premiers épisodes de "Sauver Lisa", une série en six épisodes sur les thèmes de la maternité et de l'enfance maltraitée, en partie tournée en Périgord. Parmi les acteurs, Victoria Abril ou encore Cristiana Reali.

12/11/21 : A Arthez d'Armagnac, le plus vieil alambic de Gascogne (Monument Historique) du Domaine d’Ognoas ouvre ses portes le 21 novembre pour sa nouvelle campagne de distillation d'Armagnac : Distillation traditionnelle, brunch, exposition et dégustation !+ d'info

10/11/21 : L'appellation Sauternes & Barsac propose ses Portes Ouvertes du 11 au 14 novembre, pour un grand week-end festif. Escales gourmandes et culturelles, Expositions, concerts, activités ludiques pour les enfants, survols du vignoble, repas et dîners…+ d'info

09/11/21 : Les élus régionaux se sont réunis en Commission permanente lundi 8 novembre à l'Hôtel de Région à Bordeaux. Au total, 436 délibérations ont été votées et 3 517 subventions attribuées pour un montant total de 878 392 914,59 euros.

08/11/21 : Bordeaux - Mardi 9 novembre, dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité et de la Diversité, le CDOS Gironde organise, à Cap Sciences, un débat d'éloquence suivi d'une table ronde sur les bienfaits du sport pour les demandeurs d'asiles. + d'info

03/11/21 : Le Drive fermier Gironde annonce un nouveau et 6ème point de retrait à compter du vendredi 19 novembre de 13h30 à 18h30. Les produits fermiers seront désormais aussi livrés à la Chambre d'Agriculture de la Gironde, 17 cours Xavier Arnozan.

28/10/21 : Rive Droite - La Nuit Verte 2022 se prépare déjà: Geörgette Power, artiste invité de cette 6e Nuit Verte est en résidence à Cenon. Objectif : s’immerger dans le territoire afin de proposer une œuvre in situ, conçue pour l'évènement.