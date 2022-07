Environnement | Une application pour favoriser la transition écologique

22/07/2022 | "Aux actes" est une application mobile gratuite développée par le Département de la Dordogne en faveur de transition écologique avec la participation des citoyens.

Le conseil départemental de la Dordogne vient de créer une nouvelle application mobile « Aux Actes ». L’idée est simple : s’informer et permettre aux citoyens de prendre part aux projets en faveur de la transition écologique. Disponible sur Androïd et prochainement sur IOS, elle s’ajoute aux deux applications déjà créées : Dorie et BioMétéo. Développée dans le cadre de la maison numérique de la biodiversité, elle est gratuite et accessible à tous. Elle implique plusieurs partenaires des communautés de communes, la chambre d’agriculture, Agrobio Périgord, la ligue de protection des oiseaux.

Germinal Peiro, le président du Département en a fait son crédo : viser l’excellence environnementale dans le domaine de l’eau, des pesticides, des énergies renouvelables, de la restauration collective, des espaces naturels sensibles. La dernière nouveauté pour répondre à cet objectif est le lancement d’une application.

Gratuite et accessible à tous, elle s’appelle « Aux Actes », et a été développée dans le cadre de la maison numérique de la biodiversité, sorte de boîte à outils destinée à améliorer les connaissances dans les domaines de l’écologie et de l’environnement. L’objectif de cette nouvelle application est de mobiliser les citoyens, les collectivités, les associations sur le sujet de la transition écologique.

Pas un forum ni un réseau social

« Celle-ci n’est pas un forum, ni un réseau social », prévient Salomé Haas, du CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement). Mais les citoyens pourront accéder aux différents contenus en créant un compte et ils pourront les personnaliser en sélectionnant les thématiques qui les intéressent parmi une dizaine de choix (climat, urbanisme, eau). Ils pourront interagir en laissant des commentaires ou des avis. Ceux-ci feront l’objet de modérations. La création de l’application est le fruit d’un travail collaboratif entre les différents services du Conseil départemental et de nombreux partenaires dont bon nombre de collectivités, l’association Agrobio Périgord, le conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, la chambre d’agriculture.

Trois espaces à parcourir

L’application comporte trois espaces qui permettent de retrouver un hub d’information. Le premier ce sont des informations, des actualités, des analyses sur la biodiversité, la transition écologique, proposées par les partenaires du projet, dix-sept à ce jour. Le second consiste en un agenda d’événements et d’opérations auxquels les utilisateurs sont invités à participer pour s’impliquer concrètement. Le troisième est un espace de partage. « Les gens pourront apporter leurs connaissances, et leurs observations, sur tout ce qui touche à l’environnemental », précise Stéphane Dobbels, président du CAUE de la Dordogne. On y trouvera par exemple des informations et des bases de données sur le manger local, les producteurs locaux avec indication de leurs horaires d’ouverture, et des activités respectueuses de l’environnement.

Cette application est destinée à évoluer, pour répondre aux mieux aux besoins des citoyens et rendre la transition écologique accessible au plus grand nombre.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard