| Landes : Le site d'Arjuzanx classé réserve nationale naturelle

2 205 hectares, 186 espèces d'oiseaux, des dizaines de plans d'eau et zones humides... Le site d'Arjuzanx, ancienne mine à ciel ouvert, est chaque année un point d'étape pour 30 000 grues cendrées pendant la période migratoire. Réserve nationale de chasse et de faune sauvage depuis 1987, et espace Natura 2000 depuis 2004, le plus grand site français d’hivernage des grues cendrées est désormais également classée réserve nationale naturelle. Le département des Landes compte déjà 3 autres réserves nationales naturelles: le Courant d'Huchet, le Marais d'Orx et de l'Etang Noir.