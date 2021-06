28/06/21 : Régionales Haute-Vienne résultats définitifs : Alain Rousset (PS) : 41,23% ; Nicolas Florian (LR) 16,49 % ; Edwige Diaz (RN) 18,43 %; Nicolas Thierry (écolo) : 13,88 % Geneviève Darrieussecq (Union C) 9,94 %

27/06/21 : Régionales Dordogne : résultats définitifs : Alain Rousset (PS) : 45, 28% ; Edwige Diaz ( RN) 20,55 %; Nicolas Florian (LR) 12,28 % ; Nicolas Thierry (écolo) : 12, 06 % Geneviève Darrieussecq (Union C) 9,83 %.

27/06/21 : Sur le canton de Périgueux 2, Paul Maso et Mireille Volpato (PS) sont élus au Département. Ils battent le tandem union de la droite Samuel Duval et Natacha Mayaud conseillère sortante. Le canton bascule à gauche.

27/06/21 : En Dordogne, le taux de participation définitif estimé s'élève 42,30 % des voix, soit près de 20 points de moins qu'en mars 2015, pour les dernières départementales.

27/06/21 : En Dordogne, selon les premiers résultats partiels, Thierry Cipierre et Marie-Laure Faure sont élus dans le canton de Coulounieix-Chamiers avec 54,6% des voix. Le canton bascule au centre après des années passées à gauche.

27/06/21 : En Haute-Vienne, le taux de participation aux élections régionales et départementales était de 35.21% à 17h contre 33.87% lors du premier tour.

27/06/21 : Dans les Pyrénées-Atlantiques, le taux de participation au scrutin de ce 27 juin a évolué de 16,12 % à 12h00 à 32,65% à 17h00. C'est un taux équivalent à celui du premier tour, le 20 juin dernier (31,37% à 17h).

27/06/21 : A 17h, le taux de participation estimé pour les élections régionales et départementales s'élève à 24.74% en Charente, 36.8% en Corrèze et 28.78% en Charente-Maritime.

27/06/21 : En Dordogne, le taux de participation estimé au second tour des élections départementales et régionales à 17 heures est de 36,05 %. La participation est en légère hausse par rapport à dimanche dernier, mais bien en dessous du scrutin de 2015.

27/06/21 : À 17 heures, le taux de participation dans la Vienne, pour le second tour des régionales et des départementales du 27 juin 2021, est de 25,79% en légère baisse par rapport au premier tour et nettement en-dessous des scrutins de 2015.

27/06/21 : En Dordogne, le taux de participation estimé au second tour des élections départementales et régionales à 12 h en Dordogne est de 17,18 %, une participation supérieure à celle enregistrée au niveau national qui s'établit à 12,66 %.

27/06/21 : Dans la Vienne, le taux de participation à midi s'établit à 10,53% pour le second des élections départementales et régionales du 27 juin 2021. Un taux en baisse par rapport à la semaine passée (10,99% à la même heure) et aux scrutins de 2015.