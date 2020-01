Politique | A Bergerac, qui succédera à Daniel Garrigue ?

08/01/2020 | A Bergerac le suspens est total pour savoir qui succédera à Daniel Garrigue, le maire gaulliste social qui ne se représente pas. Sept listes sont en présence.

A Bergerac, la bataille des municipales s'annonce rude. Le maire sortant, Daniel Garrigue ne briguera pas un nouveau mandat. Qui pour lui succéder ? Ils ne seront pas moins de sept candidats pour tenter de ravir le fauteuil de maire. Deux de ses adjoints sont candidats. La République en Marche soutient le candidat socialiste. L'extrême droite qui pouvait espérer faire un bon score, apparaît divisée. Deux autres listes sont en lice : l'une réunit des communistes, des verts, la France insoumise et Génération-s et la dernière est une liste citoyenne parrainée par le président de la CCI.

A Bergerac, c'est la rentrée politique en ce mois de janvier. La majorité des candidats aux municipales ouvrent leur permanence et annoncent leurs voeux dans les jours à venir. Nous sommes à deux mois des élections et on a désormais une idée plus précise de qui sera candidat pour succéder à Daniel Garrigue. Le maire sortant, élu pour la première fois en 1995 (avec une interruption de 2008 à 2014), a décidé de ne pas se représenter, préférant "laisser la place à des plus jeunes". Par contre, deux de ses adjoints sont candidats : Jonathan Prioleaud et Adib Benfedoul. Le maire de Bergerac estime qu'ils ont réalisé tous deux du très bon travail et qu'ils sont "tous les deux de bons candidats" avec "de grandes qualités". Cependant, Daniel Garrigue soutient Jonathan Prioleaud, estimant qu'il est le mieux placé. Jonathan Prioleaud annoncera la totalité de sa liste le 9 janvier.

Les deux adjoints du maire auront face à eux cinq autres listes. Fabien Ruet, qui a reçu l'investiture du parti socialiste, rassemble sur sa liste, des responsables écologistes locaux, la suppléante du député LREM du Bergeracois, des membres du PRG local. Il a le soutien du parti de la majorité présidentielle. Ce qui a suscité des remous dans son propre parti et a fait voler en éclat l'alliance qu'il avait scellé avec les écologistes. Il a aussi sur sa liste la responsable locale d'EELV, Hélène Lehmann.

L'extrême droite divisée

Dopé par de bons résultats aux européennes, et sa présence au deuxième tour des législatives de 2017, le Rassemblement National, avec à sa tête Robert Dubois, pouvait espérer réaliser un bon score et pourquoi pas être présent au deuxième tour. Mais une deuxième liste d'extrême-droite devrait être en lice pour les élections municipales de mars prochain. Elle est conduite par un ancien du Front National, Wilfried Peyronnet. Cet ex numéro 2 du parti de Marine Le Pen jusqu'en 2015, assure que sa liste est "pratiquement bouclée" Wilfried Peyronnet qui était le candidat FN lors des élections départementales à Bergerac en 2015, a quitté le parti suite à des désaccords avec la direction du parti.

La secrétaire de section du Parti communiste de Bergerac, Julie Téjérizo, a été désignée à la tête d'une liste baptisée "Bergerac en commun". Elle est le résultat d'une alliance entre le Parti communiste, La France Insoumise et Génération-s. Elle comporte aussi quelques écologistes également comme le conseiller régional EELV Lionel Frel et des personnes issues de la société civile. Cette liste multiplie les rencontres citoyennes et les ateliers citoyens.

Une liste issue de la société civile soutenue par Christophe Fauvel

Il y aura bien une septième liste en présence, majoritairement issue de la société civile. Elle est soutenue par Christophe Fauvel, le patron du Medef et de la chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne. C'est Hélène Gauthier, novice en politique, et qui n'a jamais été encartée, qui a été choisie comme tête de liste. Elle travaille à l'Union des associations familiales de la Dordogne. Cette liste dont la totalité des membres sera dévoilée à la mi février, réunit des artisans, des sportifs, des bénévoles associatifs. Parmi eux, on trouve Paul Fauvel, directeur du Bergerac Périgord football club, Marianne Carrière, journaliste. Devrait aussi y figurer l'ancien maire socialiste de Bergerac, Dominique Rousseau, qui n'est plus encarté.

A deux mois des municipales, le scrutin à Bergerac s'annonce des plus indécis avec des divisions à gauche, celles des écologistes avec comme pomme de discorde, La République en Marche, les divisions à droite, et à l'extrême droite.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Archives Claude Hélène Yvard