Grand Périgueux: A Coulounieix Chamiers, le Bus à haut niveau de service devient réalité

21/12/2019 | Le quatrième tronçon du bus à haut niveau de service a été inauguré vendredi matin à Coulounieix-Chamiers pour un coût de 2,5 millions d'euros.

Le bus à haut niveau de service a franchi une nouvelle étape, vendredi avec l'inauguration du quatrième tronçon à Coulounieix-Chamiers. Ces travaux d'un montant de 2,5 millions d'euros concernent le rond-point des Pyramides, l’avenue De-Lattre-de-Tassigny, celle du Général-de-Gaulle, le rond-point des Izards et jusqu’à celui de Mériller. Ils ont consisté à aménager des quais de bus et une voie cyclable ainsi qu’une voie propre pour les bus entre les ronds-points des Izards et des Pyramides, un quai de bus au pont de la Cité et un cheminement piéton allant du parking relais de Mériller au collège.

Le plan global des déplacements du Grand Périgueux comporte la structuration des transports urbains autour d'une ligne de bus à haut niveau de service d'Est en Ouest. Pour mémoire quatre secteurs géographiques ont été délimités : le secteur 1 comporte le cours Saint Georges place Faidherbe, boulevard du Petit Change à Périgueux et il est en service depuis septembre 2018. Le secteur 2 concerne l'avenue du Maréchal Juin avec une mise en service en mai dernier. Le secteur 3 entre Fenelon, rue Wilson et la place Francheville a été reporté et il est attendu pour l'été prochain. Vendredi, c'est une nouvelle étape qui a été franchie avec l'inauguration du quatrième tronçon, entre le rond point des Pyramides et le rond point de Mériller, sur la commune de Coulounieix Chamiers. Pour un montant de 2,5 millions, financés par le Grand Périgueux, l'Etat et la ville, une voie réservée au bus a été aménagée entre le rond point des Izards et les Pyramides. Sur l'avenue du Général de Gaulle, une voie cyclable et des quais dédiés aux bus ont été créés. Devant le collège Jean Moulin, un quai pour le bus a été aménagé et un cheminement piétonnier a été mis en place entre l'établissement scolaire et le rond point Mériller, où se trouve le parking relais.

"L'objectif est de favoriser la circulation des bus urbains par rapport aux véhicules individuels. Cet équipement vient en complément de la future navette ferroviaire. Le but est de réduire le recours à la voiture, surtout sur les trajets domiciles travail même si un véhicule sur trois à Périgueux vient de Périgueux, tient à rappeler le président de l'agglomération. Ce projet a été entièrement porté par le Grand Périgueux avec une participation de l’État à hauteur de 700 000 €, « une dotation tout à fait exceptionnelle », a souligné le président de l’Agglo, Jacques Auzou.

Aujourd'hui, trois tronçons sur quatre sont réalisés : la mise en service totale du BHNS est attendue fin 2020 pour un montant de 10 millions d'euros.

Encore des travaux à réaliser



Le maire Jean-Pierre Roussarie, tout en remerciant les entreprises et les commerçants et des riverains dont le quotidien a été quelque peu perturbé pendant plusieurs semaines, a précisé que les travaux n'étaient pas achevés. "Il nous reste à réaliser la place du colonel Arnaud Beltrame, à proximité du commissariat, ainsi que les 25 places de parking en lieu et place de l'ancienne pharmacie, sans oublier des voies cyclables." Il s'est dit heureux de voir son entrée de ville au nord prendre un nouveau visage. En février, la création du pôle des solidarités débutera à l'emplacement de l'ancien du l'ancien Mutant. Il accueillera le centre social, la maison de quartier, le centre communal d'action sociale et le centre médico social. La commune de Coulounieix chamiers, sur le quartier du Bas Chamiers entame une vaste opération de rénovation urbaine dans le cadre d'un programme ANRU pour un coût de 33 millions d'euros.

Concernant le plan global des déplacements de l'agglomération, il reste d'autres chantiers à réaliser : le Pôle d'échange multimodal avec la construction de la nouvelle passerelle et la réhabilitation du parvis de la gare de Périgueux dont les travaux débuteront au deuxième trimestre 2020 et la future navette ferroviaire avec des trains régionaux à horaires cadencés.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : aqui.fr