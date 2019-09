Politique | A Périgueux, la bataille des municipales est lancée

29/09/2019 | A Périgueux, la bataille pour gagner la mairie s’annonce acharnée. Le maire Antoine Audi (LR) brigue un second mandat. Combien aura-t-il de listes face à lui ?

Au premier tour des municipales de 2014, seules trois listes avaient été soumises au vote des Périgourdins : une d’union de la gauche, une d’union de la droite et une divers droite. Antoine Audi (LR) a avait été élu au deuxième tour face au maire sortant Michel Moyrand (PS) avec seulement 168 voix d’écart. Quand sera t-il les 15 et 22 mars prochains ? Il pourrait y avoir sept listes en présence à condition que chacune puisse trouver 35 colistiers (ou 39 compte tenu de l'évolution de la population). Cinq listes sont déjà dans les starting-blocks dont deux menées par deux anciens adjoints.

Antoine Audi, maire LR de Périgueux, élu pour la première fois en 2014 briguera un second mandat. Combien de listes aura t-il face à lui ? A un peu moins de six mois du premier tour des municipales, ils sont déjà cinq à s’être lancés officiellement en campagne.



Patrick Palem, nouveau venu dans le paysage politique, mais pas encarté, a reçu le soutien de la LREM associé au Modem et des parlementaires de la majorité présidentielle de la Dordogne. Il prépare une liste de "personnes de tous horizons". Il souhaite mettre davantage en valeur le patrimoine de la ville, redonner de l’importance à la rivière Isle. A 63 ans, Patrick Palem a été directeur de la Socra pendant de longues années, entreprise spécialisée dans la restauration du patrimoine. Il est notamment investi dans le milieu associatif dans le domaine du patrimoine. Il indique, que s'il est élu, il sera « un maire à temps plein, étant bientôt déchargé de ses missions au sein de la Socra. » Patrick Palem bénéficie du soutien d’Hussein Kharaillah élu Modem sur la liste d’Antoine Audi, qui a démissionné de son poste d’adjoint fin août.

Du côté du Parti socialiste, Delphine Labails, 44 ans, qui fut la première adjointe de Michel Moyrand entre 2008 et 2014, et actuellement cheffe de file de l’opposition a été désignée pour conduire une liste pour les prochaines municipales. A savoir avec qui, elle composera cette liste (PC, les Verts?).

Le Rassemblement national a désigné son secrétaire départemental, Frédéric Gojard, pour être tête de liste. Parviendra t-il à réunir le nombre de colistiers suffisant ? Cet ancien pilote d’avions militaires, âgé de 58 ans, s’est déjà présenté aux dernières élections européennes. En 2014, la liste du Front national avait été invalidée car non conforme en termes de parité.

Des ex-adjoints candidats

Chez les anciens adjoints du maire de Périgueux, Elisabeth Dartencet conduira une liste apolitique baptisée "pour Périgueux". « De nombreux Périgourdins m’ont sollicitée. J’ai pris le temps de la réflexion pendant les deux mois d’été et je me suis dit on y va. Je ne veux pas avoir de regret. Ce sera une liste sans étiquette politique, composée principalement de Périgourdins qui aiment profondément leur ville, avec des sensibilités différentes qui ont envie de construire des projets pour Périgueux. » A 64 ans, Elisabeth Dartencet, est marquée à droite : elle s’est engagée en 2001 au côté de Xavier Darcos, où elle fut pendant son dernier mandat conseillère municipale et communautaire. Pendant le mandat de Michel Moyand (2008-2014), elle fut élue de l’opposition puis elle rejoint la liste d’Antoine Audi en mars 2014. Elle démisionne en juin dernier de sa fonction d’adjointe à la culture à la fois pour des questions de gouvernance et en raison de désaccords profonds, (sur le dossier Montaigne notamment), avec l’actuel maire de Périgueux. Elisabeth Dartencet regrette toutefois la candidature d’un autre ex-adjoint Laurent Rouquié, qui a annoncé mercredi dernier se lancer dans l’aventure. «Une liste commune était envisageable, il ne l’a pas souhaité. »



Dernier candidat déclaré, Laurent Rouquié conduira une liste lors du scrutin de mars. Il avait été destitué de sa fonction d’adjoint en juin 2018, suite à des divergences de vue avec le premier magistrat sur la semaine de quatre jours à l’école. « De nombreux témoignages et encouragements m’indiquent que je suis en capacité de rassembler autour de moi, une équipe plurielle et ouverte. Je n’ai jamais été encarté à aucun parti politique. Ma candidature n’est pas le symbole d’une ambition personnelle mais la volonté de redorer le blason de la ville, étant natif de Périgueux et très attaché à la cité. » A 47 ans, cet entrepreneur, investi depuis de longues années dans le monde économique et dans le milieu sportif (basket notamment) souhaite co-construire "un projet ambitieux pour Périgueux axé sur l’attractivité de la cité,le cadre de vie et l’écologie."

La capitale du Périgord, sera indéniablement un des points chauds des municipales du département de la Dordogne. A suivre avec intérêt surtout lorsqu’on se rémémore que les résultats des deux derniers scrutins de 2008 et de 2014 ont été serrés.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : archives Claude-Hélène Yvard