La DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine lancent l'appel à projets Cultures Connectées 2020. L'objectif: soutenir l'émergence et le développement de créations artistiques et d'outils de médiation intégrant des technologies numériques. À travers cet appel à projets, il s'agit d'encourager les expérimentations pour créer de nouveaux services, favoriser la diffusion des pratiques innovantes dans l'écosystème de la culture et du patrimoine, créer des synergies entre les écosystèmes du numérique, de la recherche et des sciences et celui de la culture. Date limite de candidature: 10 août 2020