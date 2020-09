Politique | Alain Rousset sur tous les fronts en Haute-Vienne

10/09/2020 |

Le président de la Région Alain Rousset a effectué un déplacement, hier, en Haute-Vienne à la Laiterie des Fayes à Isle qui a bénéficié d’aides pour moderniser son outil de production avec des recrutements à la clé. Au Centre du dessin de presse et d’humour de Saint-Just-le-Martel, il a annoncé qu’un ancien campus de la Région sera mis à disposition pour le projet de Centre national de la caricature.

La visite d’Alain Rousset en Haute-Vienne a débuté de bonne heure en compagnie de Emile Roger Lombertie, maire de Limoges, et Guillaume Guérin, président de la Communauté urbaine aux Halles Centrales qui ont été réhabilitées l’an dernier avec un co-financement de la Région de 850.908 €. Cette rénovation a également été possible grâce au soutien de l’Europe qui a débloqué un million d'euros via le Fonds Européen de Développement Régional. Le président a ensuite rencontré des lycéens de Turgot de la voie technologique (STI2D) et de la voie professionnelle (technicien d'usinage) accompagné de Jean-Louis Nembrini, vice-président délégué à l'éducation et aux lycées. Le bâtiment C fera l’objet d’une restructuration complète à partir de janvier. Alain Rousset a ensuite participé à une journée d'échanges et de concertation à la Maison de la Région sur les enjeux communs des établissements publics de coopération intercommunale et la Région. Les EPCI et la Région forment un tandem clé pour définir des stratégies globales en faveur d’un développement équilibré de nos territoires. Elles ont démontré leur efficacité pour gérer la crise sanitaire. Une démarche commune devrait être engagée afin de répondre aux enjeux de la crise économique et sociale, tout en préparant une politique de transitions plébiscitée par les citoyens.

Des investissements payants

La Région soutient également le développement des entreprises à l’exemple de la Laiterie Les Fayes, fondée en 1942 à Isle, filiale du groupe Terra Lacta depuis 2015. Cette dernière a modernisé son outil de production, voilà quatre ans, en s’équipant d’une ligne de conditionnement "seaux et petits conditionnements", un investissement pour lequel l’entreprise a reçu une subvention régionale de 98 309 €. Sa gamme s’est ainsi étoffée de nouveaux produits et d’emballages tendances et recyclables. « Nous lançons deux à trois innovations par an et nous avons gagné des consommateurs » constate Johnny Grippon responsable commercial. Ce nouvel équipement lui a permis d’être davantage présente dans les enseignes nationales de la grande distribution.

Face à l’augmentation des ventes, la production a dû s’adapter. « Nous sommes en capacité de produire plus de volume ajoute Fabien Vaurs, responsable industriel, le chiffre d’affaires a progressé, ce qui permet de pérenniser notre site. » Après un plan de continuité aboutissant à dix licenciements voilà un an, la laiterie a retrouvé le chemin de l’embauche avec huit recrutements. La laiterie collecte auprès de 70 producteurs situés dans un rayon de 50 km, ce qui représente 12.000 litres de lait valorisés par an notamment en fromage blanc, crème fraîche, beurre, fromage frais, faisselle nature ou avec coulis de fraise. Elle propose également une gamme snacking (lait chocolaté à boire avec à la paille par exemple) et une gamme bio notamment des yaourts, l’entreprise ayant un contrat annuel Biolait. Par ailleurs, un audit énergétique financé par la Région à hauteur de 168 737 € lui a permis de gagner en performance. L’objectif du groupe laitier est d’investir dans de nouveaux locaux, d’accroître sa production et de limiter son impact environnemental.

Un second site à Limoges pour le Centre national de la caricature

A l’occasion du vernissage de l’exposition « Tousse ensemble » de Bidu Saint-Just-le-Martel, Alain Rousset a rassuré les organisateurs du Salon du dessin de presse et d’humour en annonçant qu’il mettait à disposition l’ancien campus « Jidé » un site de la Région de 4.000 m² basé rue d’Isle à Limoges dans le cadre du projet de Centre national de la caricature. Les organisateurs disposeraient ainsi de deux sites distants de quelques kilomètres. Certes, des travaux d’aménagement sont à prévoir mais cette solution répondrait aux conditions fixées par Vincent Monadé, directeur du Centre national du livre qui souhaite un site compris entre 1.500 m² et 1.800 m². Cette option satisfait également Guy Hennequin, co-président du Centre du dessin de presse, car elle pourrait héberger à terme un musée permanent, une école pour former au métier de caricaturiste et un espace de stockage de dessins. Le gouvernement devrait trancher dans les prochaines semaines, sachant que la Ministre de la culture Roselyne Bachelot a émis le souhait, voilà quelques jours, d’ouvrir un musée de la caricature à Saint-Just-le-Martel.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Région Nouvelle-Aquitaine