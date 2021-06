Politique | Aucun candidat élu aux Départementales en Haute-Vienne, abstention record

21/06/2021 | Au regard de l'abstention massive, les beaux scores obtenus par certains candidats ne les exonèreront pas de se présenter à nouveaux aux électeurs dimanche prochain.

Comme au niveau national, l'abstention a été très forte en Haute-Vienne, avec deux électeurs sur trois qui ne se sont pas déplacés pour voter. Résultat, aucun candidat n'a été élu au premier tour alors que plusieurs obtiennent la majorité absolue. Mais ils n'ont pas atteint les 25 % d'inscrits requis, à l'instar du président socialiste sortant Jean-Claude Leblois crédité de 55,29 % des voix sur le canton de Saint-Léonard de Noblat. Les candidats de sa Liste "La Haute-Vienne unie" seront présents dans chacun des 21 cantons. L'union de la droite et du centre arrive en tête à Panazol, un canton détenu par la gauche. Le RN sera présent au second tour dans deux cantons Limoges 5 La Bastide et Bellac.

L'abstention sort à nouveau grande vainqueur des élections départementales en Haute-Vienne avec seulement 33,38 % de votants enregistrés à 17 h soit une abstention en hausse de 20% par rapport à 2015. Dans la tendance des élections précédentes, celle-ci se renforce encore et atteint, sur ce département, un score jamais vu. La crise sanitaire et un double vote maintenu malgré un contexte de démobilisation des citoyens n'ont pas incité les électeurs à se rendre aux urnes. Aucun candidat n'a été élu au premier tour car ils n'ont pas réussi à franchir la barre des 25 % d'inscrits malgré la majorité absolue obtenue par neuf binômes. C'est le cas du président sortant Jean-Claude Leblois qui appelle à voter plus massivement pour le second tour. Il réalise un score de 55,29 %, suivi par Carole Pagès et Jean Valière-Valeix (Union centre et droite) avec 25,68%. "Les résultats sont encourageants pour le deuxième tour constate-t-il, nous sommes présents sur les 21 cantons avec nos binômes de nouveaux candidats ou de sortants. Nous sommes prêts à travailler avec les forces de gauche citoyennes."

A Panazol, Pascal Bussière et Isabelle Négrier (LR) arrivent en tête avec 52,26 % contre 36,74 % pour le binôme socialiste emmené par Gaston Chassain, le maire de Feytiat. Ce canton sera à surveiller le 27 juin car il pourrait basculer à droite.

A Couzeix, le résultat est serré sur ce canton où cinq listes étaient en lice, le divers centre Sébastien Larcher devance de peu (27,72 %) la socialiste Julie Lenfant (25,12%). A Eymoutiers, la socialiste Jacqueline Lhomme-Léoment est en tête avec 45,28 % devant le divers droite Alain Debrosse (41,86%).

Des cantons à surveiller de près

Sur les neuf cantons de Limoges, les candidats de l'union de la gauche sont en tête dans cinq. Le RN sera présent au second tour dans le 5ème canton, à La Bastide, où Bruno Baron et Géraldine Bélèzy font 23,38 % derrière Ludovic Géraudie et Valérie Pault avec 39,9%. Il se maintiendra aussi dans la sous-préfecture de Bellac avec un score de 20,41 % pour Philippe Dutertre et Nathalie Gérard face au binôme socialiste Patricia Marcoux Lestieux et Stéphane Veyriras qui font 52,29%.

Sur le canton de Limoges 6, la sortante Sarah Gentil (LR) et Michel Cubertafond sont en bonne position pour le second tour avec 53,32 % devant Bruno Bancaud et Karine Renard Gibaud (divers gauche) avec 21,67%. A Limoges 9, le binôme sortant Gilles Bégout et Gülsen Yildirim (union de la gauche/PS) cartonne avec 68,83% mais il est en ballottage contre le divers centre Jacques Grandjean et Nezha Najim (31,17%).

A Saint-Junien, le maire socialiste Pierre Allard a une confortable avance avec 54,66 % sur le binôme écologiste Line Coltel et Frédéric Dauvergne (24,98%). A Châteauponsac, le sortant Gérard Rumeau (LR) est en difficulté avec 20,93 % face à Alain Jouanny et Amandine Sellès (union de la Gauche) qui raflent 40,52% des voix.

A Ambazac, Alain Auzemery et Brigitte Lardy (PS) obtiennent 37,98% des votes, en ballottage face à Gilles Edme et Claire Gavinet (SE/GES) avec 23,75% des voix. Le leader départemental du RN Albin Freychet est battu avec 23,37% des voix.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Aqui.fr