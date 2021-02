"Tout a une fin, je pars très serein. Très sincèrement, je vous demande les uns et les autres de penser à Bayonne, aux Bayonnaises et aux Bayonnais et uniquement à ça!" seront ses derniers mots publics.

La dernière intervention de Jean Grenet en la Nouvelle agglomération, ex District BAB pour lesquels père et fils ont tant œuvré, s'est produite quand il a passé le relais à Jean-René Etchegaray. Nombre d'observateurs non formatés, auront toujours apprécié le franc parler de Jean qui ne mettait pas de gants, à des années lumière de la langue de bois, "polissée", apprise avec zèle et application par certains de ses amis ou adversaires politiques.

La nouvelle était redoutée depuis quelque temps, Jean Grenet, 81 ans, maire de Bayonne de 1995 à 2014 est décédé en ce mardi matin à son domicile. Un bail de dix-neuf ans -trois mandats- entrepris quand son père, Henri, a effectué sa despedida. Utiliser ce jour le terme "ancien maire de Bayonne" serait presque insultant à l'égard de ce chirurgien -comme son père- qui a tracé si profondément le sillon de l'Histoire de sa ville. En ciel et blanc, quand il s'agissait d'aller au "pattiack" derrière l'Aviron, en rouge et blanc quand Bayoune ou Baiona, -c'est selon sur les bords de l'Adour- partageait l'ivresse de la fête. Sans oublier avocat bouillant de la corrida, - il fut président de l'Union des villes taurines- car l'homme aimait se retrouver seul face à tous les défis. Et ils n'ont pas manqué.

Du Nord au Sud, un hommage unanime

Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine.- « C’est avec grande tristesse que j’ai appris la disparition de Jean Grenet. Il s’est éteint là où il avait vu le jour, à Bayonne, dans cette ville qui lui doit tant – et qui a fini par lui ressembler. Du centre-ville piéton à la diffusion de la culture, Jean Grenet a été un maire visionnaire et attentif, dans les pas de son père. Bien qu’issus de partis politiques différents, nous n’avons jamais cessé de discuter et nous écouter. Grand amoureux de son territoire, membre éminent de notre assemblée régionale (de 1998 à 2004), j’ai toujours trouvé en lui à la fois un partenaire de premier plan et un ambassadeur passionné et passionnant de notre art de vivre. Lors de son mandat de conseiller régional, j’ai pu apprécier son sens de l’intérêt public qui le plaçait au-dessus de toute appartenance politique, nous permettant de converger sur des nombreux dossiers. Cet ardent supporter de l’Aviron Bayonnais faisait sien l’adage de l’ovalie : ne pas faire de l’adversaire un ennemi, en cela, nous nous sommes parfaitement trouvés. En ce jour triste, je garde donc ce souvenir humain, républicain et régional. Il était l’homme d’une ville, d’une région et d’un temps qui me sont chers. Mais il était d’abord un ami. J’adresse mes pensées les plus émues, et celles de l’ensemble du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, à la famille et aux proches de Jean Grenet ».

Jean-Jacques Lasserre, président du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques.-« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la disparition de Jean Grenet. J’ai véritablement apprécié l’homme et les relations que nous avons su tisser tout au long des ans.Il était formidablement attaché à Bayonne qu’il a su gérer avec lucidité et courage comme l’ensemble des combats menés tout au long de sa vie. Jean Grenet était un bâtisseur à qui l’on doit la physionomie et le visage du Bayonne que nous connaissons aujourd’hui. Il a réussi à donner à Bayonne le caractère qu’il souhaitait. Il en a fait un carrefour géographique, culturel et sportif ; un lieu de rassemblement recherché. Amoureux de sa ville, il laisse un important héritage aux bayonnaises et bayonnais. Aujourd’hui, je tiens à adresser, en mon nom et au nom du Conseil départemental, mes plus sincères condoléances à son épouse, sa famille et ses proches. »