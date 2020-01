Politique | Municipales dans Bordeaux Métropole : l'UDI affiche son soutien

13/01/2020 | Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, était à Bordeaux ce lundi pour y rencontrer Nicolas Florian dans le cadre des élections municipales et afficher son soutien.

Les municipales paraissent loin pour certain, mais les choses sont bel et bien en train de s'accélérer en coulisses pour d'autres. L'une des preuves, c'est la venue ce lundi à Bordeaux du député de Seine-Saint-Denis Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, pour y rencontrer Nicolas Florian, l'un des principaux candidats soutenus par son parti sur la métropole bordelaise. Pas le seul cependant : si l'UDI soutient un peu moins d'une dizaine de maires sortants dans l'agglomération, il laisse aussi la place à quelques nouveaux. Petit tour en coulisses pour entrevoir ce qui se cache derrière l'affiche des soutiens de la droite bordelaise.

De passage mais pas pour rien. Ce lundi 13 janvier, le président de l'UDI et du groupe UDI à l'Assemblée Nationale, Jean Christophe Lagarde, était à Bordeaux pour y rencontrer le maire de Bordeaux Nicolas Florian, candidat pour les élections de mars. Si leur dernière entrevue date des législatives, c'était l'occasion pour le député de Seine Saint-Denis de dresser la liste des candidats soutenus par l'UDI sur la métropole et d'apporter un regard au paysage politique bordelais, bousculé par la perspective d'une triangulaire mêlant Nicolas Florian, l'alliance formée entre Pierre Hurmic et la gauche et Thomas Cazenave. "Je ne suis pas sûr qu'une liste EELV/gauche à la tête de Bordeaux corresponde à l'identité et à la volonté de la ville. Une liste de gens raisonnables et raisonnés derrière Nicolas Florian après le premier tour me paraitrait nettement préférable. Attendre le second tour, c'est toujours un risque".

"Un risque collectif"

Derrière ce soutien affiché à Nicolas Florian, l'UDI essaime. Le président du groupe UDI au sein de Conseil régional, Aurélien Sebton, affirme par ailleurs que si le programme du candidat Florian et la composition de son équipe ne sont pas encore arrêtés (le premier ne devrait pas tarder), lui-même a "senti un candidat et un maire en place très concerné avec une vraie volonté d'aller vers la transition écologique. Sa démarche est assez profonde, Boedeaux est une ville pionnière en matière d'écologie, c'est enthousiasmant pour le maire d'une ville aussi importante". La main est donc plus que tendue pour "l'héritier d'Alain Juppé", en tout cas plus que vers le candidat En Marche, même si l'UDI en soutient quelques uns sur la métropole. "Je ne vois pas ce qui aurait empêché Mr Cazenave d'intégrer la municipalité sortante. Dans beaucoup de villes, des candidats En Marche ont accepté de s'allier derrière des mairies compatibles. On nous explique que l'équipe dirigée par Nicolas Florian est incompatible avec des candidats En Marche, ça me paraît compliqué si ce n'est pour des questions d'ambition personnelle, or je ne crois pas que ça doit primer dans une ville. Ça fait courir un risque collectif et c'est toujours un mauvais choix. Si les enquêtes d'opinion sont fiables, Cazenave peut être faiseur de roi, mais duquel ?", questionne ainsi Jean-Christophe Lagarde tout en s'opposant assez frontalement à un "extrémisme" verdissant : "Il y a d'autres façons de défendre des projets de développement durable. L'erreur serait de considérer que l'écologie n'est que de gauche. Dans une municipalité, elle est le droit et le devoir de tout le monde".

Soutiens métropolitains et girondins

Si Nicolas Florian fait figure de principal soutien pour l'UDI, cela n'empêche pas les discussions de se nouer dans d'autres municipalités. "Notre intention était de choisir, ville par ville, le meilleur candidat avec lequel nous allier", précise Aurélien Sebton, qui revendique donc un soutien au cas par cas. Ainsi, l'UDI soutiendrait, en plus de leur propre candidat Hervé Bonneau au Haillan, deux candidats En Marche : Sébastien Cattaï à Bruges et potentiellement Bruno Sorin à Mérignac (alors que le parti présidentiel préfère regarder le score d'ensemble). À Talence, le parti apporterait son soutien à un collectif citoyen (encore non nommé car en cours de création). Du côté des maires déjà en place, là aussi, les soutiens seraient nombreux : Franck Raynal à Pessac, Jacques Mangon à Saint-Médard-en-Jalles, Patrick Pujol à Villenave, Anne-Lise Jacquet à Artigues, Alain Turby à Carbon-Blanc, Christophe Duprat à Saint-Aubin-de-Médoc, Michel Labardin à Gradignan ou encore Patrick Bobet au Bouscat. À noter que le soutien à Nicolas Florian vaut aussi pour la présidence de la métropole. Et pour élargir un peu à la Gironde, l'UDI soutient Charles Pouvreau à Libourne pour "ravir la mairie" à l'actuel maire socialiste Philippe Buisson. Cette fois, c'est sûr, la campagne est bel et bien lancée, et si Jean-Christophe Lagarde à tenu à s'afficher aux côtés de Nicolas Florian, nul doute qu'il ne devrait pas être la dernière figure politique nationale à le faire.



Par Romain Béteille

Crédit Photo : RB