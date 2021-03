Politique | Bordeaux : rencontre des maires francophones autour de l'ESS

Ces lundi 22 et mardi 23 mars, la ville de Bordeaux a accueilli le 93ème bureau de l’AIMF (Association internationale des maires francophones). À l’honneur cette année, « la ville en économie circulaire ». À travers ce colloque, le but était de montrer l’importance du rôle des villes auprès des citoyens, que ce soit pour l’économie ou pour la gestion de Covid-19. Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l’AIMF était présente aux côtés de Pierre Hurmic, maire de Bordeaux.

Plusieurs délégations de maires et de partenaires issues de pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe, ont participé aux débats en distanciel ou en présentiel. Parmi les présents : Robert Mambe Beugre, Ministre-gouverneur d’Abidjan, Fatimetou Abdel Malik, Présidente de la région Nouakchott, Armand Beouinde, maire de Ouagadoudou, Michèle Rubirola, première adjointe au maire de Marseille et Seydou Sane, adjoint au maire de Ziguinchor.

Durant ce colloque, l’AIMF est revenue sur différents thèmes comme les ressources en économie circulaire, le suivi de la COP22 de Marrakech avec les villes du Grand Maghreb, l’économie circulaire et son financement et la gouvernance des territoires et l'économie circulaire. L’occasion parfaite pour Bordeaux de présenter ses grands projets comme la transition écologique des très petites entreprises, le déploiement de la logistique décarbonée en cœur d’agglomération, la réduction des déchets, notamment organiques, pour une réutilisation locale, par exemple. L’ESS restait au coeur des discussions. « On est tous convaincus que l’économie sociale solidaire et circulaire permet aux territoires de pouvoir développer une économie plus responsable, où les déchets deviennent des énergies », explique Anne Hidalgo.

Accélérer la campagne vaccinale

A l’issu de ces discussions, Anne Hidalgo , maire de Paris et présidente de l’AIMF a tenu à présenter à la presse son avis sur la campagne de vaccination actuelle et la gestion de la crise de la pandémie. « Une épidémie ne peut pas se gérer comme une lutte contre le terrorise, affrime-t-elle. Il faut que les citoyens soient acteurs et aient accès aux informations. Et je pense qu’on a des progrès à faire ». Si la maire de Paris est en accord avec le fait que les décisions doivent être prises au niveau international, la mise en oeuvre doit être locale. « Les élus locaux ont leur place là-dedans », souligne la présidente de l’AIMF. Des propos soutenus par Pierre Hurmic : « Nous ne souhaitons pas seulement être des partenaires financiers, juste des partenaires, point ».

Autre point sur lequel Anne Hidalgo s’est prononcée, c’est la campagne vaccinale qui se déroule actuellement. Pour elle, la campagne de vaccination doit s’accélérer et devenir massive en ouvrant des grands centres de vaccination. « Il faut accélérer et débrider la vaccination. Il faut faire vacciner les enseignants, personnels de l’éducation nationale. Mais aussi les policiers, personnels de supermarchés ou encore des services publics. En clair, ceux qui sont au contact de la population, sinon on va perdre des doses. Et on n’en peut pas se permettre ce luxe ». Aussi, pour la maire de la capitale, les vaccins doivent être des biens publics mondiaux et accessibles à tous de manière équitable. Ce que confirme le maire de Ouagadoudou, Armand Beouinde, dont les habitants attendent toujours leurs doses de vaccins qu’on leur a promis.



Par Mélanie Philips

Crédit Photo : Aqui.fr