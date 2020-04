Politique | Vienne: Bruno Belin, le président du Département, rassure sur la situation des EHPAD

22/04/2020 | Ce mercredi 22 avril, Bruno Belin, le Président du Département, s'est montré rassurant quant à la situation des Ehpad dans la Vienne.

Le 22 avril, alors que le déconfinement est au cœur des interrogations et des préoccupations, le Département de la Vienne par l’intermédiaire de son président Bruno Belin souhaite rappeler que la situation des lieux qui accueillent les plus vulnérables nécessite toujours une attention toute particulière. Parmi les premiers concernés, on compte les EHPAD, les lieux d’accueil pour personnes handicapées et les lieux dédiés à la protection de l’enfance.

Face à la presse, le président du Département de la Vienne Bruno Belin souhaite rappeler que la mobilisation continue autour des lieux d’accueils pour les personnes les plus vulnérables. « Au nombre des sujets qui nous ont préoccupés et qui nous préoccupent toujours aujourd’hui, je voudrais revenir dans un premier temps sur le cas des EHPAD. Derrière ce sujet des personnes vulnérables, j’inclus les lieux de résidence autonomie, les lieux d’accueil des personnes en situation de handicap et puis les lieux de protection de l’enfance », explique le président. Il rappelle malgré tout que la situation dans la Vienne n’est pas aussi alarmante que dans d’autres départements tout en soulignant l’intérêt des mesures prises par le Département: « nous avions dès la semaine du 9 mars annoncé la fin des visites et le confinement en chambre puis pour finir le confinement absolu, avec aucun repas pris en commun, avant même les annonces nationales, et ce, malgré certaines réticences de directeurs d’établissements. Nous avons bien noté l’importance des liens sociaux et donc nous avons aussi mis en place des tablettes qui ont permis ,grâce au personnel, d’assurer le lien entre les résidents et les familles » se félicite Bruno Belin.

Les mesures prises pour protéger les EHPAD jugées efficaces

Selon lui, les mesures mises en place par sa collectivité ont donc fait leurs preuves, « On a bien vu que là où les consignes avaient été respectées, la situation est sécurisée », constate le président de la Vienne. Et en effet sur les 77 EHPAD que compte la Vienne, avec une capacité totale de 5900 résidents, à ce jour 25 EHPAD ont fait l’objet de tests, et 4 EHPAD ont eu des cas positifs, dont un seul a malheureusement eu à déplorer des décès. Pourtant le président du Département ne se veut pas moralisateur, « on ne souhaite pas se poser en juge d’instruction, mais seulement tirer de nos expériences les bonnes pratiques pour pouvoir à l’avenir veiller au bien-être des résidents en EHPAD » nuance-t-il.

L’avenir dont parle le président du département c’est celui du déconfinement qui se profile déjà pour les lieux d’accueil, « dès l’annonce de la possible réouverture des visites, nous avons mis en place un protocole qui prévoit des rencontres dans un lieu extérieur si possible, uniquement sur rendez-vous et avec un ensemble de précautions d’entrée et de sortie », rassure-t-il.

Les masques et les tests toujours au centre des préoccupations du département

Après le sujet des lieux pour les personnes vulnérables, c’est celui des masques et des tests que Bruno Belin tient à clarifier, notamment en rappelant les actions entreprises par le Département, « nous avons commandé un peu plus de 250 000 masques et nous en avons déjà distribué 170 000. Mais il faut aussi souligner que dans la région Nouvelle-Aquitaine, l’État avec l’ARS et notre accord a réquisitionné une partie de nos stocks payés par les collectivités départementales et communales. Nous avons en Nouvelle-Aquitaine estimé collégialement qu’il en allait de l’intérêt collectif. Une autre vague de masques devrait arriver la semaine prochaine », prévoit le président du département qui souhaite là aussi tirer le meilleur des enseignements acquis durant les premières distributions de masques pour une distribution efficace à la sortie du confinement le 11 mai prochain.

La question des tests s’est elle aussi posée. En effet, les départements ont assumé la possibilité d’utiliser les laboratoires départementaux pour soutenir la mise en place des tests de dépistage du Covid-19, « Il y a eu la possibilité il y a 15 jours dans une discussion avec la commission exécutive d’autoriser les laboratoires départementaux à apporter leur soutien technique et logistique et leur capacité de test. Nous l’avons proposé ici dans la Vienne avec le laboratoire quadridépartemental avec la Corrèze, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres », rappelle le président. Autre message de Bruno Belin lors de cette conférence de presse: faire des efforts entrepris aujourd’hui des pistes pour les solutions de demain, « Il faut aussi penser aux temps futurs qui seront concomitants avec toute la période que l’on connait qui ne va pas s’arrêter du jour au lendemain ».



Par Clément Bordenave

Crédit Photo : Département de la Vienne