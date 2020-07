Politique | Budget dans les Landes : primes Covid pour les aides à domicile et plan tourisme

18/07/2020 | Avec la Covid, les premiers résidents du village Alzheimer (en photo sur l'écran géant) n'ont pu faire leur entrée dans la bastide dacquoise que mi-juin.

Lourdes pertes dans le tourisme et la filière gras, baisse de chiffre d'affaires pour la majorité des entreprises, commandes aéronautiques locales en berne, inquiétude dans la secteur bois et la chimie verte, explosion du nombre de bénéficiaires du RSA (+1.000 nouveaux droits ouverts depuis le début de l'année)... De « nouvelles solidarités sont à construire » dans une démarche de concertation aves les Landais, a souligné le président Xavier Fortinon.

Au premier rang, les élues ; au second rang les élus. En ces temps de distanciation physique, la nouvelle configuration post-Covid de la salle Henri Lavielle a le mérite de rendre encore plus visible la parité de l'assemblée départementale. Au bout de trois heures de débat, les masques, eux, ont commencé à tomber du nez de quelques-uns, malgré l'obligation imminente de rester couvert dans les lieux clos.

Quoi qu'il en soit, les élus ont voté à l'unanimité une prime exceptionnelle Covid de 750€ par salarié à temps plein (au prorata du temps de travail sur la période, sans être inférieure à 500€) pour les professionnels d'établissements et services particulièrement mobilisés pendant le confinement. Au total, c'est 1,8M€ qui sont ainsi abondés par les Landes : 59% pour les personnels des services d'aide et accompagnement à domicile, 10% pour le secteur du handicap, 15% pour les assistants familiaux et autant pour l'aide sociale à l'enfance. Pour M. Fortinon, c'est « un effort financier conséquent que nous faisons pour reconnaître leur investissement et réduire les inégalités de traitement », quand la sénatrice socialiste Monique Lubin se félicitait de la capacité du département à prendre cette mesure pour des personnels qui « n'ont pas été entendus par le gouvernement ».

Bons vacances et déstockage de canardsAutre gros morceau de cette DM1, la validation du plan d'urgence pour le tourisme lancé il y a quelques semaines, incluant entre autres, 204.000€ pour le chèque solidarité tourisme avec la région (déjà 1.350 familles précaires aidées à partir en vacances), et 450.000€ de bons vacances destinés à attirer les touristes dans les Landes. Sans surprise, c'est le littoral qui tire le plus de bénéfice de cette opération Landissimes qui se prolonge à partir de fin août pour l'automne gourmand.

Côté assiette, les collégiens et les résidents des Ehpad landais auront, au trimestre de rentrée, la chance de manger plus de cuisses confites effilochées, manchons et magrets que d'ordinaire. En soutien à la filière gras qui accuse des pertes de 12M€ cette année, le Département a voté une aide au déstockage de viande de canard à hauteur de 150.000€ vers ces restaurations collectives.

Solidarité aussi avec le milieu associatif (1M€ de fonds dédié), la culture (subventions maintenues à ceux en faisant la demande) et le monde de la course landaise qui bénéficie de 153.000€ pour l'entretien des vaches qui ne courront pas cet été dans les arènes landaises, la faute à la crise sanitaire et l'annulation des festivités locales. Et de "nouvelles solidarités" à créer.

Au final, a conclu Dominique Coutière en charge des finances, cette séance laisse seulement 1,8M€ de disponible pour la 2e décision modificative de budget à l'automne, contre 6M€ l'an dernier.



Par Julie Ducourau

Crédit Photo : JD