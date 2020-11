Politique | Ces nouveaux maires qui siègent en 2020 : Jean-Paul Heraudeau à La Flotte-en-Ré

29/11/2020 | Après avoir été opposant, Jean-Paul Heraudeau a été élu à 64,31% des voix à la tête de sa commune.

Tout arrive. Après vingt-cinq ans de mandat en tant que conseiller municipal, Jean-Paul Heraudeau, 62 ans, est devenu maire de La Flotte en juin dernier. L’ancien premier adjoint du maire sortant, Léon Gendre maire pendant 43 ans, ne s’est pourtant décidé à briguer la mairie qu’à partir de 2008. Si la première puis la deuxième tentative ont échoué, la troisième a été la bonne, avec un plébiscite sans appel (64,31% des voix) pour cette commune de 2800 habitants. Après s’être fortement impliqué en tant qu’opposant lors de la dernière mandature, « l’enfant du pays » est heureux de pouvoir enfin appliquer sa « propre vision ».

Le « métier » de maire, il l’envisage comme un sacerdoce : « On est là pour servir et on vous le rappelle. Etre maire, c’est 7 jours sur 7, 24h sur 24. Je le savais avant d’y arriver mais je ne m’imaginais pas à quel point ! ». Pour autant, il refuse la posture de victime. D’ailleurs, il peine à comprendre les motifs qui ont poussé de nombreux maires de France à ne pas se représenter aux dernières municipales, épuisés par la fonction. « C’est vrai que les collectivités locales sont beaucoup moins aidées par l’Etat qu’autrefois, et qu’avec plus d’argent c’était plus facile. Aujourd’hui, la dette du pays est grande, on ne peut plus fonctionner comme il y a vingt ans. Ca ne sert à rien de pleurnicher, il faut s’adapter et se fixer des priorités », analyse l’édile.

Communes et agglomération main dans la main

Pour lui, le salut des communes réside notamment dans leur partenariat avec les communautés de communes : « Par exemple, il me semble qu’il vaut mieux une salle de spectacles commune pour l’ensemble du territoire plutôt qu’une par commune ». Lui a plutôt bien vécu les nouvelles attributions de compétences aux collectivités, redistribuées par la réforme territoriale et la loi NOTRe en 2016. « Dans leurs répartitions entre mairies et agglomérations, je trouve que c’est plutôt équilibré. Certaines sont même complètement logiques pour le fonctionnement d’une communauté de communes, comme la gestion des déchets, la petite enfance ou encore la défense de côte ». Un raisonnement politique à l’échelle communautaire serait à son sens ce qu’il y a de plus adapté à nos fonctionnements contemporains. « Les habitants de cette île passent plus de temps en dehors de leur commune de résidence, entre le travail, la nounou des enfants, les courses, les loisirs, etc. » Il aimerait d’ailleurs voir se tisser des partenariats avec la communauté d’agglomération de La Rochelle, notamment sur le plan économique. « Après tout, nous partageons le même bassin d’emploi », estime-t-il, « sans perdre notre identité insulaire, il y a des rapprochements à faire sur le plan des mobilités, de la santé ou encore des lycées, pour améliorer les flux entre nos deux territoires ».

Les problématiques littorales en ligne de mire

« Nous devons répondre aux nouveaux défis de la société de demain », explique le nouvel édile, qui reprochait à son ancien mentor d’être resté dans un fonctionnement d’antan. « C’est bien d’avoir la connaissance du passé, pour prévoir l’avenir. A mon sens, c’est indispensable de connaître son terroir pour pouvoir prendre les bonnes décisions et ne pas faire de bêtises », analyse-t-il. Le maire pense notamment aux problématiques de constructibilité en zone littorale, dans cette commune dont le foncier a été en grande partie classée en zone inondable suite à Xynthia. « Par le passé, nous avons trop bétonné La Flotte, et imperméabilisé les sols. Ca fait quinze ans que je dis qu’il faut arrêter, et désartificialiser ». Une de ses premières actions de maire a consisté à faire voter l’acquisition d’un ancien garage avec ses terrains. Les locaux seront détruits pour mettre une bibliothèque et de nouveaux espaces verts. Il ambitionne également de préempter sur les maisons « les plus petites et les moins belles », pour les abattre et recréer des « quereux », des placettes en herbe qui contribueraient à la fois à l’évacuation naturelle des pluies, à l’apport de fraîcheur en ville les jours de grosses chaleurs, et à la création du lien social.





Dates clés

1995 -2001 : conseiller municipal

2001-2008 : 1er adjoint de Léon Gendre

2008 : perd contre Léon Gendre aux municipales

2014 : siège dans l’opposition



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif