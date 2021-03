Politique | Charente-Maritime : le département va finalement voter son budget

17/03/2021 | Après avoir repoussé le vote du budget, le président Dominique Bussereau a décidé de le soumettre en avril à l’assemblée

N’ayant pas l’intention de se représenter aux prochaines élections cantonales, le président du Département de la Charente-Maritime, Dominique Bussereau, avait prévu de laisser la prochaine mandature voter son propre budget. Le report de l’élection en juin n’avait jusqu’à présent rien changé à sa décision. Mais ses conseillers départementaux ont une toute autre vision.

« Nous avions la possibilité de voter le budget en juillet mais les différents groupes politiques de l’assemblée départementale ont trouvé que ça faisait tard, ils ont donc demandé unanimement de le faire plus tôt », explique Dominique Bussereau. Le débat d’orientation budgétaire (DOB) sera donc l’un des huit points à l’ordre du jour lors du prochain conseil, du 22 au 26 mars. Le budget sera adopté lors de la session suivante, les 19 et 22 avril.

Sans surprise, la crise sanitaire aura un fort impact sur ce nouveau budget. La Charente-Maritime a déjà dépensé 25 millions d'euros à cause de la crise sanitaire en équipements de protection, renforts de personnels dans les collèges, achats de masques, aides aux associations, etc. Ces dépenses pèseront dans la balance en 2021, en particulier la hausse du RSA, estimée à +10% cette année. Si Dominique Bussereau estime que le budget administratif devrait être fixé autour de 103 ou 104 millions d’euros.

Malgré un encours de dette passé de 415 millions en 2016 à 387 millions en 2020, il faudra continuer à investir. Les dépenses seront en augmentation sensible, avec un budget à 194 millions d’euros (contre 169 M€ l’an dernier), avec de gros budgets pour les routes (+ 26 millions), les collèges, les centres de secours, les plans digues, le déploiement de la fibre… Le Département continuera d’accompagner fortement les collectivités locales à travers le plan de relance ou ses propres initiatives comme le projet Oléron 21 et le dossier Val de Trézence.

En recettes, le Département compte toujours sur les droits de mutation, toujours forts en Charente-Maritime. « L’an dernier à la même époque nous étions très inquiets. Finalement, nous avons reçus un peu plus de 180 M€, et nous sommes déjà à +4% en ce début d’année », analyse Dominique Bussereau. Entre le contexte sanitaire incertain et la suppression des recettes liées à la taxe foncière, le président de la Charente-Maritime préfère tout de même rester « prudent » et proposera une ligne de prévision à 171 millions d’euros pour 2021.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif