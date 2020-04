Politique | Charente : quels financements pour la collectivité demain ?

09/04/2020 | Le président du Département François Bonneau réfléchit à " ce qui peut être pris en charge ou pas" par la collectivité, malgré la baisse de ses finances

Alors que l’assemblée départementale de la Charente tient conseil ce 10 avril en visio-conférence, son président François Bonneau réfléchit déjà à l’avenir financier de la collectivité. Comme les entreprises, elle va pâtir de manque de rentrée d’argent, tout en devant continuer à assurer les dépenses essentielles. Elle va notamment perdre beaucoup d’argent avec la baisse des transactions immobilières et donc des rentrées des droits et taxes de mutation, mais promet la création d’un fonds d’un million d’euros pour venir en aide aux associations.

« Nous avons consulté la Chambre des notaires, les études et les transactions immobilières étant à l’arrêt, nous aurons donc un retard de trois mois sur les rentrées d’argent, ce qui veut dire 25% de nos recettes en moins. Et ce sans compter les projets qui n’iraient pas jusqu’au bout », explique François Bonneau. Certes, le Département avait voté un budget 2020 en investissement « considérable », mais « nous n’allons pas dépenser tout », assure le président, « tout ne sera pas dépensé dans les délais initialement fixés, notamment à cause de l’arrêt de nombreux chantiers. Nous allons donc avoir plusieurs différés de paiement. Ce qui ne veut pas dire que la dépense n’aura pas lieu au final, mais pas tout de suite ».

Une inconnue s’ajoute à cette baisse de budget : les collectivités devaient récupérer à partir de l’an prochain des recettes de la TVA, suite à la suppression de la taxe d’habitation. « Or on voit bien aujourd’hui les limites qu’il y a de conditionner un budget de collectivité à des ressources comme la TVA, car lorsque l’économie ne va pas bien, les recettes diminuent drastiquement. Nous ne devons pas partir sur ce mode financement parce qu’il nous met tous à genoux », analyse François Bonneau, qui demande un maintien de l’ancien système, notamment avec la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et les impôts locaux, « qui permettent une certaine stabilité ».

Assurer tout de même le volet social

Le Département entend ne rien lâcher pour autant, et assumer sa part dans le paiement des allocations diverses, dont celles du chômage, qui va repartir à la hausse. La collectivité a également prévu de rembourser les familles des frais de cantine des collégiens sur la période de confinement.

Lors de la session de ce vendredi sera en particulier voté un fonds de soutien d’un million d’euros pour le monde associatif, de la culture au sport. « Nous travaillons actuellement à la construction de ce fond et de ses conditions d’attribution », explique François Bonneau, qui pense en particulier aux nombreux festivals qui vont être annulés comme les Musiques Métisses, « on va déterminer ce qui peut être pris en charge ou pas, notamment par rapport au niveau de risque de cessation d’activités des structures, en sachant que certaines n’ont qu’un seul gros évènement dans l’année. » L’édile promet également un fond d’aides pour l’agriculture et les petits commerces, qui sera débattu en session.

La bataille des masques a lieu aussi en Charente

Bonne nouvelle pour le territoire ! Le Département a reçu 16 000 masques, distribués depuis mercredi matin auprès de services de la collectivité, dont les EHPAD et les aides à domiciles, ainsi qu’à entreprises participant à la chaîne d’approvisionnement. 200 000 autres sont encore attendus pour cette fin de semaine. « On a rencontré les mêmes difficultés qu’ailleurs pour les recevoir. Les masques sont d’abord partis ailleurs dans une autre ville de Chine avant de finalement arriver en France. Paradoxalement, la deuxième commande est arrivée juste avant la première », relate François Bonneau, « Heureusement, un achat groupé des départements de la Nouvelle-Aquitaine avec la Région a aidé. Les services de dédouanement de d’acheminement à Paris ont été très rapides après réception des colis.»



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif