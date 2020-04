Politique | Comment La Rochelle prépare le dé-confinement

16/04/2020 | S’il n’est pas question de relâcher les mesures sanitaires, l’agglomération de La Rochelle s’organise

Pour Jean-François Fountaine, « les annonces gouvernementales n’étaient pas une surprise. Elles vont dans le sens de ce que préconisait notre comité scientifique, composé pour cette crise de médecins de ville et de personnels hospitaliers ». La première chose qu’il ait faite aux lendemains des annonces est de s’entretenir avec Gérard Pons, le « monsieur » Francofolies. Sans surprise, leur réflexion s’est acheminée vers une annulation du festival, qui devait se tenir du 10 au 14 juillet. L’organisation travaille déjà sur une possible réplication du programme de cette année en 2021, aux mêmes dates.

Dans la foulée des Francos, les festivals marquant le début de la saison estival vont donc être annulés en rafale : le Sunny Side of the Dock en juin, le festival international du film début juillet, pour les plus emblématiques. Ainsi que les fêtes traditionnelles comme celles de la Saint-Jean, du port de pêche, du nautisme ou celle de la Musique. « On réfléchit à une version différente de la fête du 21 juin, pour qu’il y ait quand même de la musique dans les rues, sans public », annonce Jean-François Fountaine. Le Tour de France est également reporté, avec un passage en Charente-Maritime, dont l’agglomération de La Rochelle, du 6 au 9 septembre. « C’est un coup dur pour l’ensemble des associations et pour La Rochelle. Cela représente 400 000 à 500 000 personnes en moins sur cette période », estime l’édile, qui promet déjà une enveloppe d’aides aux structures qui en auront besoin. Il demeure quelques interrogations concernant l’organisation des événements personnels, comme les mariages. « Pourra-t-on continuer à les autoriser ? Et à quel jauge ? Dans quelles conditions ? Nous allons voir dans les prochaines semaines ce que nous disent les services de l’Etat », poursuit le maire rochelais.

La Ville devra également travailler avec l’Académie et la Préfecture pour organiser le retour des élèves dans les classes. Là aussi demeurent nombre d’inconnues. « L’Etat nous promet une réponse sous quinzaine sur les modalités à mettre en œuvre », explique l’élu.

Pour ce déconfinement, Jean-François Fountaine entend que chaque Rochelais et habitant de l’agglomération ait son masque. L’agglo a lancé des commandes de masques alternatifs auprès des entreprises du bassin de vie, de la confection au nautisme. Ils seront distribués en temps voulu, accompagnés « d’une campagne d’incitation à les porter », mais ne seront pas obligatoires. En vue de la sortie de confinement, le Département et l’agglo testent tous les résidents et personnels des EHPAD. A La Rochelle, les tests ont lieu cette semaine, pour dépister les porteurs de COVID-19 et les mettre en quarantaine. Pour l’instant, aucun cas n’a été détecté. Dans un second temps, « des tests auront lieu sur les agents de terrain, des policiers municipaux aux personnels des écoles et des services de la CdA », promet l’élu. Les tests ne seront pas généralisés au-delà, car ils ont prix : l’opération va coûter 35 000 euros pour les seuls dépistages en EHPAD, qui seront partiellement pris en charge par le CCAS et la Caisse primaire d’assurance maladie.

S'il n'est pour l'instant pas question de relâcher la rigueur des mesures de confinement, un geste va pourtant être fait concernant les décheterries. Suite à de nombreux dépôts sauvages de déchets verts et de départs de feux dans des jardins de particuliers, l'aggomaration va rouvrir progressivement ses déchetteries, d'ici la fin de la semaine, et avec des horaires aménagés, à la demande de la préfecture.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Archives Anne-Lise Durif