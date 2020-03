Politique | Coronavirus et élections municipales : les Mairies s'organisent

10/03/2020 | Lieux de rassemblement de populations, les bureaux de vote voient la mises en place de mesures de préventions face au risque de contamination par le Covid-19.

Dans le cadre de la préparation de l'organisation des élections municipales dont le premier tour se déroule ce dimanche 15 mars, les maires, en charge de la salubrité et de la sécurité de leurs communes et de l'organisation du vote dévoilent les mesures qui seront mises en place pour leur tenue, dans le contexte délicat de l'épidémie de Coronavirus Covid-19. Objectifs : prévenir une éventuelle contamination dans les bureaux de vote, par définition lieu de regroupement de population, mais aussi rassurer les administrés qui hésiteraient à se rendre aux urnes par crainte du risque épidémique. Les préfectures quant à elles facilitent le vote par procuration, jusqu'au déplacement d'un agent à domicile pour les personnes en situation de quarantaine ou de confinement. Focus dans un premier temps, à Pau et Poitiers. L'article sera mis à jour au fil des annonces des autres villes de la région.

A Pau: rassurer et faciliter le vote par procuration

Face à la presse, le Maire de Pau se veut d'abord rassurant. « A l'heure actuelle Pau n'est pas un foyer d'infection. La personne qui a été reconnue contaminée ce week-end est une dame qui est entrée en contact avec une personne revenant du rassemblement évangéliste de Mulhouse. Et aux dernières nouvelles c'est une contamination bénigne ». De quoi conclure pour François Bayrou, « ça n'est pas plus dangereux d'aller voter que d'aller à la boulangerie ou au centre commercial pour acheter son pain... ce que beaucoup de personnes font tout les jours à Pau ».



Mais pour autant « des précautions sont à prendre », admet-il et suivant là les consignes nationales. Au menu : gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie de tous les bureaux de vote, files d'attente organisées à l'extérieur, possibilité de venir avec son propre stylo, et gant en latex mis à disposition des assesseurs qui manipulent les bulletins de vote. Par railleurs les présidents de bureaux de vote « ne s'opposeront pas au port d'un masque pour les personnes enrhumées ». Enfin, François Bayrou signale également que le dispositif du vote par procuration sera aménagé. Depuis ce mardi matin, les procurations peuvent être prises au guichet unique. Les personnes pourront soit venir avec la procuration téléchargée sur servicepublic.fr, soit la remplir sur place muni de leur carte d'identié ou d'électeur, et ce « jusqu'au jeudi soir », indique le Maire qui a également invité médecins généralistes, pharmaciens et infirmiers de l'agglomération de Pau à se réunir ce mardi soir, pour un échange d'informations et un partage de réflexion autour de l'épidémie du Covid 19. Seront aussi représentés l'ARS, les Ordres et le service d'infectiologie de l'hôpital de Pau. « C'est aussi une manière pour nous Mairie de savoir comment on peut les aider dans ce contexte qui peut évoluer. »



Côté procuration, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce qu'afin de limiter la propagation du virus, tout en permettant l'expression du suffrage aux personnes confinées ou mises en quarantaine, ou de leur entourage, les demandes de procurations pourront être recueillies à domicile par un agent ou officier de police judiciaire. Autres mesures : dans les hébergements collectifs, et afin d'éviter une éventuelle exposition des personnes âgées notamment, les directeurs ou un agent désigné par l'OPJ et le Juge, pourront recevoir les demandes de procuration des personnes ainsi hébergées.

A Poitiers: Des mesures concrètes en amont des directives du Gouvernement

A Poitiers, les 52 bureaux de vote de la ville seront ouverts comme prévu les dimanches 15 et 22 mars pour les élections municipales. En amont des directives du gouvernement, la ville a pris des mesures concrètes. Chaque bureau sera équipé de gels hydoalcooliques, d’aérosols (efficacité bactéricide, fongicide, virucide), de produits nettoyants (détergent et désinfectant), de chiffons de ménage à usage unique, de savon et d’essuie-mains uniques, de gants à usage unique, d’une trousse d’urgence avec des gants et des masques chirurgicaux… Il y aura une signalétique indiquant les lieux où les électeurs pourront se laver les mains. A l’entrée, des affiches rappelant les gestes pour se protéger et protéger les autres face au coronavirus. Toutes les heures, les bureaux de vote seront nettoyés en suivant un protocole d’entretien très strict.



Une gestion des flux sera également mise en place. « Nous voulons éviter que les électeurs s’agglutinent autour de l’urne, précise Patrick Champeil, responsable des démarches de la vie quotidienne à la mairie de Poitiers. Il y aura un autocollant au sol pour laisser un espace entre chaque électeur ». Une sorte de seuil de confidentialité… Pour la bonne application de toutes ces mesures les agents de la ville travaillant lors de ces deux dimanches d’élection vont avoir une réunion pour leur expliquer toutes les mesures prises et les différents protocoles à respecter. Les présidents des bureaux de vote seront également informés de ces différents dispositifs. Pour l’instant, personne n’a cédé à la panique et tous les présidents et assesseurs ont répondu présents. « Nous avons une seule défection, mais cela n’a rien à voir avec le Coronavirus, cette personne est tout simplement malade ».



Le maire de Poitiers, Alain Claeys, se veut rassurant. « Il ne faut pas d’affolement inutile. On suit les recommandations de l’ARS et de l’État. Aujourd’hui on vit une situation sérieuse. Elle ne doit pas être exagérée ni dramatisée, nous sommes dans une situation que nous pouvons maîtriser. Les dispositions prises au plan national peuvent être conjuguées au niveau local. Le Covid-19 doit être traité comme un sujet de santé publique ». Cela passe par du bon sens et de la prévention avec un rappel de gestes simples : le lavage régulier et efficace des mains indispensable pour réduire les risques de contamination ; le fait de ne pas se serrer la main ou se faire la bise pour se saluer ; d’éternuer dans le coude ; d’utiliser du gel hydroalcooliques. Des gestes qui peuvent limiter la propagation du Covid-19.





Pour les personnes qui seront absentes ou dans l’impossibilité de se rendre à leur bureau de vote, il est encore possible de faire une procuration (formulaire de procuration disponible en ligne). Des mesures exceptionnelles ont été prises par le ministère de l’Intérieur pour que les personnes les plus vulnérables, présentes dans les hébergements collectifs (comme les Ehpad) ne soient pas en contact avec le virus. Sur demande un officier de police peut se déplacer pour recueillir leur demande de procuration. Une personne travaillant dans l’établissement peut également être désignée en tant que « déléguée de l’officier de police judiciaire » pour les recueillir. Concernant les Ehpad gérées par le CCAS de Poitiers, ce rôle devrait être endossé par les directeurs d’établissements.

Alain Claeys en a profité pour faire une remonté de remarques qu’il a reçu de la part des directeurs d’Ehpad. « Ils éprouvent quelques difficultés à faire respecter les règles et les directives ». Pour rappel, les pensionnaires de ces établissements ne peuvent recevoir qu’une seule personne chaque jour. Et pour cela il faut que le visiteur(se) se soumette à une prise de température. Autre restriction, l’interdiction de visite pour les mineurs de moins de 15 ans. « Ce sont des consignes de l’ARS. On ne prend pas des mesures excessives, ce n’est pas notre but », conclut le maire.

Après le scrutin du premier tour, un autre point devrait avoir lieu la semaine prochaine pour dresser le bilan des mesures prises et les améliorer pour le second tour qui se déroulera le dimanche 22 mars.



Par Solène Méric, Julien Privat

Crédit Photo : Pierre-Alain Dorange - Wikimédia Commons