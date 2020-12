Politique | Corrèze 100% fibre 2021: "On va être dans les temps", Pascal Coste, président du Département

28/12/2020 | D'ici 2021, 92 500 prises de fibre optique seront installées, réparties sur 236 communes corréziennes.

L’objectif du Conseil Départemental de la Corrèze : raccorder d’ici 2021 chaque foyer corrézien au très haut débit via la fibre optique. Décidé en 2016, le programme « Corrèze 100% fibre 2021 » est entré dans sa phase de commercialisation avec déjà plusieurs logements qui ont été raccordés. Afin de financer ce projet, environ 145 millions ont été débloqués par la Corrèze. Ce programme est également cofinancé par l’État et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Avec ce projet, le Département espère améliorer la qualité de vie et de travail des Corréziens et d’attirer de nouveaux habitants sur le territoire. « Le déploiement de la fibre sur tout le territoire va permettre d’attirer des travailleurs. Et d’ailleurs, c’est déjà le cas sur les secteurs qui ont été ouverts », confie Pascal Coste, président du Conseil Départemental de la Corrèze. Le développement du télé travail a également joué en faveur de ce programme. En effet, de plus en plus de communes ont des résidences secondaires qui ouvrent, sans oublier le retour d’un certain nombre de personnes sur le territoire. « La fibre n’y est pas pour rien », déclare Pascal Coste.

De plus, la fibre serait un véritable atout pour redynamiser l’économie locale et permettrait de répondre aux besoins sans cesse croissants du grand public. « Depuis le début de ce projet, on constate une réelle demande de la population », indique le président du Conseil Départemental. Pour l’instant, une dizaine de communes sont 100% fibrés par semaine et au bout d’un an, autour de 50% de foyers ont été raccordés. « Ce projet sera une première nationale, parce que quand on dit 100% fibre, c’est que même la plus petite maison, ou la plus petite entreprise au fin fond des bois, sera raccordable et aura une prise de branchement optique », précise Pascal Coste.

Un projet dans les délais

Avec le confinement et la crise sanitaire, une question se pose : un éventuel retard sur le déploiement de la fibre est-il possible ? Il y a eu certes, un léger retard pendant le confinement, le temps de mettre en place les premiers protocoles. Mais Pascal Coste l’assure, ils se sont « très vite remis en lien direct avec les entreprises pour reprendre le travail le plus rapidement possible ». De plus, étant donné qu’ils se trouvaient dans la phase bureau d’études, il fallait de toute façon poursuivre en télé travail. « La phase Covid-19 ne va pas impacter considérablement les délais de livraison du chantier. On va pouvoir être dans les temps », confie le président du Conseil Départemental.

Pour ce projet, le territoire travaille notamment avec deux entreprises : le groupe français NGE qui construit et rénove les infrastructures au service des territoires et des communautés. Et la seconde, l’entreprise Axione qui elle, s’occupe de l’aménagement numérique auprès des collectivités territoriales, par exemple. « Avec ces entreprises, on a coupé la Corrèze en trois lots », précise Pascal Coste. Deux lots sont pour l’entreprise Axione et le troisième pour le groupe NGE. « Ces deux structures travaillent de manière différente, mais dans tous les cas, l’impact Covid-19 devrait être limité », conclut-il. Le Département estime que d’ici mai 2021, tout le territoire sera entièrement fibré.



Par Louise Thewys

Crédit Photo : Département de la Corrèze