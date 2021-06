Politique | Départementales en Charente-Maritime : on reprend (presque) les mêmes…

14/06/2021 | En Charente-Maritime, la plupart des conseillers départementaux élus en 2015 se représentent

Si certains ne se représentent pas au prochain scrutin des 20 et 27 juin, comme le président de l’assemblée départementale et conseiller de la circonscription de Royan Dominique Bussereau, ou encore le conseiller du canton de La Tremblade, Jean-Pierre Tallieu, 39 des conseillers actuels veulent effectuer un mandat supplémentaire. 112 binômes, soit 224 candidats, se disputeront les 54 sièges de l’assemblée départementale, contre 117 en 2015. Toutes les couleurs politiques sont représentées, de la France insoumise au Rassemblement national, mais ils sont nombreux à s’afficher « divers » gauche ou droite, voire sans étiquette.

A La Rochelle, les municipales semblent se rejouer entre les listes adoubées par le maire Jean-François Fountaine et le député Olivier Falorni. Pour complexifier encore un peu plus la chose, dans deux cantons, les conseillers sortants sont à nouveau en lice, mais chacun avec leur liste. C’est par exemple le cas à La Rochelle 2, où Patricia Friou et Dominique Guégo mènent chacun respectivement la voix du député Olivier Falorni et celle du maire Jean-François Fountaine. Les listes sont nombreuses (une vingtaine de binômes rien qu’à La Rochelle), et la gauche avance en ordre dispersé. A La Rochelle 3, sur les sept binômes en lice, six sont de gauche.

Cette impossible union des gauches se traduit un peu partout dans le Département - elle n’a réussi à se fédérer que dans 4 cantons : à Royan, Pons, La Tremblade et Surgères. Cette dispersion pourrait avoir des conséquences en particulier à Saintes, où trois listes de gauche vont affronter… trois listes de droite. Le Parti communiste français a notamment lancé des candidats sur onze cantons sur vingt-sept. L’avenir de la gauche à l’Assemblée départementale se jouera en particulier sur le canton de Marans, où l’élue d’Andilly, Karine Dupraz joue sa réélection. Accompagnée d’une liste de maires du canton, elle joue ici sa succession à la tête du groupe union de gauche à l’assemblée départementale, à la place du sénateur PS Mickaël Vallet et conseiller sortant du canton de Marennes. La bataille sera âpre, car elle a en face d’elle le binôme composé du maire de gauche Jean-Marie Bodin et son suppléant Jean-Pierre Servant-Valéry Amy-Moie, lui-même soutenu par la majorité départementale (DVD, ex LR).

Qui pour succéder à Bussereau?

La droite part ainsi favorite sur ces élections. Dominique Bussereau a fait savoir que son parti espérait emporter au moins 20 des 27 cantons – elle en avait 17 lors de ce précédent mandat. LREM ne représente a priori qu’une faible menace, en n’étant en lice que dans moins d’un tiers des cantons. La concurrence viendra d’avantage du Rassemblement national, qui présente des candidats dans tous les cantons, sauf à La Rochelle 3. Le scrutin permettra de mesurer son poids, en particulier dans le sud du département.

En attendant les résultats, d’autres élections se jouent en coulisses : celle de la succession de Dominique Bussereau à la tête du Département. Le parti majoritaire n’a pas encore fait savoir sa préférence, mais deux prétendants se dessinent déjà : le président de la communauté de communes de l’île de Ré, Lionel Quillet, et la maire de Fouras Sylvie Marcilly. Réponse le 1er juillet.



Par Anne-Lise Durif

Crédit Photo : Anne-Lise Durif