24/04/20 : Le CD33 met à disposition du Centre Hospitalier de Bordeaux son laboratoire d'analyses départemental et ses agents du laboratoire départemental d’analyses de la Gironde identifiés compétents sur la chaine analytique de dépistage virologique SARS-Cov2

22/04/20 : La Rochelle : suite aux tests réalisés la semaine dernière, Le CCAS de la Ville annonce qu’aucun cas de COVID-19 n’a été détecté dans les EPHADS publics rochelais. Les dépistages ont été effectués sur 350 résidents et 220 agents du CCAS.

21/04/20 : Après Bayonne, les fameuses Fêtes de Pampelune, les San Fermines des 6 au 14 juillet ont été annulées. "Il n'y a pas d'autre option pour un festival aussi massif et international que les San Fermines" a exprimé le communiqué du Conseil municipal de la vil

20/04/20 : La Rochelle rouvre ses cimetières dès le 23/04 : mardi et jeudi de 9h à 11 h à Saint-Eloi, de 9h30 à 11h30 à La Rossignolette et de 10h à 12h à Mireuil. Les cimetières de Saint-Maurice et de Laleu ouvriront de 9h15 à 11h45, sur RVD au 05 46 51 11 60.

20/04/20 : Dans la semaine du 27 avril, la mairie de Bordeaux tiendra un nouveau "conseil municipal extraordinaire", en présence de Yann Bubien, directeur du CHU de Bordeaux. Un état des lieux et la "préparation au déconfinement" seront à l'ordre du jour.

20/04/20 : La Rochelle : L'agglomération rouvre dès ce mardi les déchetteries de Rompsay et de Chatelaillon, ainsi que Sainte-Soulle demain ou après-demain. Celles de Périgny et de Puiloboreau devraient suivre, mais a priori pas avant la semaine prochaine.

20/04/20 : La ville de Bordeaux a décidé de réouvrir les marchés, mais sous une autre forme. Les clients peuvent passer des commandes et les retirer "sur le lieu et à la date des marchés classiques" mais "sans étal ni vente directe" entre 10h et 12h.

17/04/20 : La ville d'Agen vient de mettre à disposition des familles ne disposant pas de matériel numérique pour assurer la continuité des apprentissages de leur enfant des tablettes numériques. A ce jour, 58 familles sont venues chercher leur matériel.

17/04/20 : Les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) viennent de créer une carte interactive recensant les artisans ouverts « artisans-gironde.fr/artisans-ouverts » afin de les localiser et de les rendre plus visibles.

16/04/20 : Charente Maritime : le préfet et le président de la Banque alimentaire lancent aujourd’hui un appel aux dons de produits d’épicerie auprès des grandes surfaces et de leurs fournisseurs, les stocks d'épicerie ayant été très largement entamés.

14/04/20 : Charente : les éditions 2020 des festivals Freemusic et Cognac Blues Passions n’auront pas lieu. Un doute plane encore sur la tenue de Stéréoparc, qui doit se tenir les 17 et 18 juillet.

14/04/20 : Le festival des Francofolies de la Rochelle, qui devait se tenir du 10 au 14 juillet, est annulé en raison des conséquences de la crise sanitaire.