Présidentielle dans les Pyrénées-Atlantiques : les résultats du 2nd tour

24/04/2022 | Le 2nd tour de l’élection du président de la République s'est déroulé ce dimanche 24 avril 2022. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 880 bureaux de vote attendaient 519 929 électeurs

Dans les Pyrénées-Atlantiques, les électeurs auraient préféré avoir à choisir entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon pour ce second round de l'élection présidentielle. C'est en tout cas le message des urnes du 10 avril dernier ; le président sortant récoltant 27,80% des voix, devant le leader de LFI (18,94 %). Marine Le Pen, à la troisième place était alors créditées de 17,38% des suffrages exprimés. Si le match au niveau national n'était donc pas ce dimanche, celui attendu par les basques et béarnais, la participation à ce 2nd tour n'en a pas été particulièrement boostée au regard du 2nd tour de 2017, même si elle reste bien meilleure que la moyenne nationale (63,23%). A 17 h, 69,42% des électeurs s'étaient déplacés contre 68,90% en 2017. Cette année-là, les électeurs du département avaient affiché un fort soutien à Emmanuel Macron lui apportant 74,81% des voix, face à Marine Le Pen (25,19 %). Mais le contexte était autre. Résultats actualisés au cours de la soirée.

Le second tour, c'est l'éternelle question du report des voix des électeurs. Si dans les Pyrénées-Atlantiques, comme ailleurs, la question se pose principalement pour une partie des électeurs mélenchonistes, et éventuellement des abstentionnistes du premier tour voulant reprendre leur droit à la parole, quid aussi dans le département des électeurs de Jean Lassalle ?



Le député, 4ème homme du premier tour qui avait obtenu l'adhésion de 12 % des voix a en effet médiatisé son abstention devant l'urne en début d'après-midi. Au crédit du RN, Marine Le Pen, peut sans doute d'ores et déjà compter sur les partisans de l'autre candidat de l'extrême droite du premier tour, Eric Zemmour, dans les idées duquel 6,45% des votants s'étaient reconnus.

A 20 heures, les premières estimations nationales annoncent Emmanuel Macron réélu avec 58% des voix. Suivez les résultats départementaux régulièrement actualisés sur Aqui.fr.





Alors que la tendance départementale suit la tendance nationale avec à 20h30 et un peu plus de la moitié des 880 bureaux de vote dépouillés, mettant le président sortant en tête avec 58,99% des voix, contre 41,01% pour Marine Le Pen, l'heure est au soulagement pour les soutiens de celui-ci.

Jean-Jacques Lasserre, le Président du Conseil départemental a confié en effet son soulagement à nos collègues de la République des Pyrénées : « C’est le résultat que je souhaitais », et ce d'autant plus que « le score qui s’annonçait serré est d’une amplitude convenable ». Mais une gravité tout de même : « Il faut être lucide, le président n’a pas été élu juste par adhésion. Il ne faut pas oublier que ce résultat est un rejet du Rassemblement national. La façon de gouverner du président doit en tenir compte, c’est évident. »

Autre réaction, Jean-Yves Lalanne (Gauche démocratique et sociale) maire de Billère commente sur les réseaux sociaux : « Emmanuel Macron est élu… par défaut ! » et se projette sur les législatives du mois de juin : « Ne reproduisons pas le scénario de la présidentielle. 3e tour : Union des gauches populaires sociales écologistes aux législatives ! En 2017, le rapport Macron Le Pen était de 66/34. En 2022 il est de 58/42. Aux législatives ces deux pôles risquent d’éliminer les gauches. La seule voie c’est l’union des gauches populaires, sociales, écologistes et humanistes. Et c’est possible ! »

Dans sa commune, Emmanuel Macron arrive largement en tête et obtient 64,17% des voix face à une Marine Le Pen créditée de 35,83% des voix. Soit tout de même une belle progression par rapport à 2017 où elle ne réunissait pas le quart des voix (24,77%)



Pour sa part le député PS David Habib se dit lui aussi « soulagé, heureux de la mobilisation du second tour, y compris dans les Pyrénées-Atlantiques et sur notre 3ème circonscription [celle où il est élu, ndlr] ». Et le député, particulièrement désabusé sur le sort de son parti suite au premier tour, d'ajouter « Il appartient désormais au président de la République d'engager un rassemblement, sans débauchage, pour consolider notre démocratie, l'ancrage de la France en Europe et la défense de valeurs comme le progrès. A défaut, ce serait encore "un coup pour rien", comme en 2002 et comme en 2017 ».



