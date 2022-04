| Charente : un projet pour favoriser la biodiversité à Montmoreau

La commune de Montmoreau en Charente a pour projet de renaturer et d'aménager 2 sites (une zone humide et un ancien arboretum) afin d'y favoriser sa biodiversité et sa découverte. Elle souhaite au travers de ce projet conserver les espaces naturels, restaurer les zones humides, recréer des haies notamment. Pour la soutenir dans ce projet qui s'inscrit dans la feuille de route Néo Terra, les élus de la Région Nouvelle-Aquitaine ont voté, lors de la commission permanente du mois de mars, une aide de 170 528 €.