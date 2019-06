Politique | Appel de Bordeaux pour le climat : "un contexte favorable" en vue des municipales 2020

27/06/2019 | Appel lancé pour 2020 : "valeurs" et "rassemblement" étaient les maîtres mots des écolos bordelais, réunis autour d'un corpus d'idées à l'aube des municipales.

En vue des municipales de 2020, Pierre Hurmic conseiller municipal EELV, présentait hier au Centre Social et Culturel Réseau Paul Bert "l'appel de Bordeaux pour le climat, l'écologie et les solidarités". Au nom des écologistes bordelais, les symphatisants appelaient au rassemblement et démontraient l'enracinement écologique de la capitale girondine. En citant les marches pour le climat et le score des EELV à Bordeaux (21.54% contre les 13.4% nationaux), ces derniers comptent dorénavant sur un "alignement des planètes favorable pour un temps municipal écologique".

"L'écologie s'est émancipée des autres partis. Bordeaux a montré un contexte favorable et est prête à prendre le virage de l'écologie. Pour se faire, nous appelons à un rassemblement hors partis pour une alliance entre tous ceux qui se retrouvent dans nos valeurs. Notre parti c'est l'écologie, notre candidat c'est le climat et notre désir : réunir pour réussir." détaille Pierre Hurmic, à la tête du groupe EELV du conseil municipal. Pas de programme à proprement parler mais un corpus de valeurs autour de celles que rassemblent le climat, l'écologie et la solidarité. L'objectif : "fédérer l'énergie au-delà de la politique".

Les municipales en ligne de mire, la stratégie se dévoile et fait suite à un bref rappel des combats menés notamment contre les perturbateurs endrocriniens et l'abus de plastique dans les cantines des écoles de la Région. Des préoccupations à l'échelle d'une métropole "qui aspire toute la périphérie" : cessation de la course au gigantisme, arrêt de l'artificialisation des zones qui ont échappés au béton, évocation d'un marché immobilier "aberrant" et surtout, l'annonce d'une nouvelle gouvernance municipale et citoyenne et l'étude approfondie de tous les nouveaux projets d'infrastructures, selon leur impact écologique. "Nous ne présentons pas un programme électoral mais des idées pour construire ensemble. La vulnérabilité de Bordeaux est incontestable pour les climatologues et le contexte sociétal est porteur pour prendre le virage de l'alternance et gagner la bataille pour le climat." continue l'élu EELV.

Une candidature à demi-mots

Pas de coalition entre partis donc mais un appel aux personnalités. "Nous fixons une dynamique autour de valeurs ouvertes à tous ceux qui les partagent et qui veulent participer. De l'intérêt nous a déjà été montré et si l'appel a du succés, nous nous sentirons confortés dans notre projet, sinon, nous en tirerons les conséquences." L'appel de Bordeaux pour le climat, l'écologie et les solidarités se veut donc rassembleur et participatif pour l'ébauche d'un programme qui devrait se dévoiler à la rentrée en même temps que le candidat. Et si Pierre Hurmic se place en bonne position, pas de déclaration officielle et une réponse toute en nuance "ça sera peut-être moi, ou ça ne sera peut-être pas moi !", réponse en septembre prochain.



Par Sabine Taverdet

Crédit Photo : Sabine T