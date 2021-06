Politique | Élections départementales dans la Vienne : la majorité départementale en ballottage favorable

21/06/2021 | Ce premier tour des élections départementales est marqué par une abstention record. La majorité départementale semble en ballottage favorable pour la 2nd tour.

On pouvait s'en douter mais l'abstention a quand même surpris. Près de 66% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes ce dimanche 20 juin 2021. Ce qui a eu pour effet qu'aucun candidat aux élections départementales ne soit élu dès le premier tour. Idem, il n'y aura que des duels dans la Vienne. Dans le département, la majorité départementale semble être en ballottage favorable. Face à elle, le plus souvent des élus de gauches, centristes et écologistes. Le RN fléchit et ne se maintient que dans trois cantons.

Les 302 516 électeurs de la Vienne inscrits sur les listes électorales étaient appelés aux urnes ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections départementales et régionales. Les électeurs devaient se prononcer parmi les 134 candidats - des binômes mixtes - et pour élire 38 conseillers départementaux.

Abstention record

Ce premier tour est surtout marqué par l'abstention record près de 66% dans la Vienne. Et visiblement, il s'agit d'une préoccupation important pour tous les candidats... Une abstention qui peut se traduire de différentes manières selon les candidats. Pourtant ce scrutin avait plusieurs enjeux. Une bascule à gauche, pour un département traditionnellement à droite, une confirmation pour les écologistes après la vague verte ou encore s'implanter dans des mandats locaux pour le RN...

Pas d'élu au premier tour, ni de triangulaire

Cette abstention a sans doute pipé les dés et rebattus certains cartes. Fait rare, aucun binôme n'a été élu dès le premier tour de ces élections départementales. Mais aussi aucune triangulaire, et donc que des duels pour le second tour qui se déroulera dimanche prochain, le 27 juin.

Certains candidats ont noté également que cette abstention a créé une certaine prime au sortant. Cela se confirme dans plusieurs cantons : Chauvigny, Jaunay-Marigny, Loudun, Migné-Auxances, les cantons de Châtellerault, Vivonne, Vouneuil-sous-Biard. D'ailleurs, le sénateur et ancien président du département, Bruno Belin, qui se présentait dans son canton de Loudun, aurait pu espérer être élu au premier tour avec 64,42% des suffrages exprimés mais pas les 25% des inscrits nécessaires à cela. Il affrontera donc au second tour, avec sa binôme Marie-Jeanne Bellamy, les candidats RN, Véronique Clouet et Ludovic Sajus, qui ont recueilli 19,86% des voix.

Recul du RN

Comme à l'échelle nationale, le RN semble être perdant pour ces départementales. Dans la Vienne, le parti connaît un net recul. Il ne sera présent au second tour que dans trois cantons (Châtellerault 1 et 2 et Loudun) sur dix-neuf. Il fléchit et ne sera pas le juge de paix comme il a pu l'être en 2015.

Concernant les cantons de Poitiers, quatre sur cinq étaient détenus jusqu'alors par la Gauche. Désormais, les écologistes semblent avoir un peu plus le vent en poupe que les socialistes confirmant le scrutin des municipales sans doute. Les binômes écolo se maintiennent au second tour dans les cinq cantons. A noter, qu'Anthony Brottier - qui s'était présenté aux élections municipales de l'an dernier - arrive en tête dans le canton de Poitiers-1. Sacha Houlié n'a pas eu la même réussite, dans le canton de Poitiers-5, le député LREM échoue de peu. Seulement 9 petites voix le séparent du binôme Chiacap Kitoyi et Lydia Piquet (Union de la gauche). Ils affronteront Alain Joyeux et Joëlle Peltier de la majorité départementale au second tour. Pour les autres cantons, pour le second tour, ce sera un duel Union de la Gauche et Divers Centre pour Poitiers-2 ; un duel divers gauche et union du centre et de la droite pour Poitiers-3 ; un duel écologiste et union de la gauche pour Poitiers-3. Là encore, on peut dire que la majorité des cantons de Poitiers devrait rester à écolo ou à gauche.

Tout reste à faire, les électeurs vont devoir se déplacer - plus nombreux ? - dimanche prochain le 27 juin, pour le second tour des élections départementales et régionales. Dans la Vienne, la majorité départementale semble être en ballottage favorable mais Alain Pichon, le président du département sortant, reste prudent au micro de nos confrères de France 3 Poitou-Charentes. " Les valeurs de la majorité départementale ont été retenues par les électeurs. Nous sommes en avance. Il reste une semaine. Mais comme vous le savez, en politique, rien n'est jamais gagné d'avance. Nous allons continuer à silloner et rencontrer les habitants de la Vienne". La campagne se poursuit donc pour les 76 candidats en ballottage pour le second tour des départementales.

Résultats canton par canton

En italique les binômes présents au second tour

Chasseneuil-du-Poitou

M. Claude Eidelstein et Mme Pascale Guittet (La Vienne qui gange ! La majorité départementale) : 58,55%

M. Vincent Chenu et Mme Valérie Marmin (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 41,45%

Châtellerault-1

Mme Anne-Florence Bourat et M. Henri Colin (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 54,70%

Mme Maryse Lacombe et M. Jérôme Toulet (Vienne Protection, Libertés, Proximité- RN) : 24,27 %

M. Yvon Ganivelle et Mme Eliane Grellety (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 19,23 %

M. Fabrice Auger et Mme Fatiha Boutayeb (Agir pour ne plus subir) : 1,81 %

Châtellerault-2

Mme Valérie Dauge et M. Alain Pichon (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 54,22 %

Mme Marion Latus et M. Sébastien Villeneuve (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) : 21,87 %

M. Alain Bouchon et Mme Cécilia Flusin (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 19,83 %

Mme Sandra Olivier et M. Alain Verdin (Droites Indépendantes Nationale) : 4,08 %

Châtellerault -3

Mme Pascale Moreau et M. Gérard Pérochon (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 36,66 %

M. Cyril Cibert et Mme Élodie Rivet (Le coeur et l'action) : 24,72 %

Mme Francette Gratteau et M. Aurélien Longé-Létang (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 15,46 %

M. Claude Dubois et Mme Monique Dufaux (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) : 15,33 %

M. David Simon et Mme Monique Thiollet (Renaissance en Vienne) 7,83 %

Chauvigny

Mme Isabelle Barreau et M. Gérard Herbert (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 37,51%

M. Patrick Charrier et Mme Françoise Le Meur (Divers centre) : 21,34%

Mme Thérèse Guilloteau et M. Thibaut Legube (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 20,17%

Mme Véronique Goubault et M. Éric Soulat (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) 18,52%

Mme Sylvaine Brun et M. William Motheau (Réinfo Liberté, le mouvement citoyen) : 2,46%

Civray

M. Jean-Olivier Geoffroy et Mme Lydie Noirault (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 46,25%

Mme Bénédicte Fillatre et M. Jean-Michel Mercier (Renaissance en Vienne) : 21,30%

M. Laurent Sansiquet et Mme Chantal Sinault (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 16,50%

M. Dorian Lebeau et Mme Francine Veron (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) : 15,95%

Jaunay-Marigny

Mme Valérie Chebassier et M. Jérôme Neveux (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 56,72%

Mme Delphine Herbe et M. Corentin Soleilhac (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 25,65%

M. Kévin Courtois et mme Maire-France Regnault (Vienne Protection, Libertés, Proximité, RN) : 17,63%

Loudun

M. Bruno Belin et Mme Marie-Jeanne Bellamy (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 64,42%

Mme Véronique Clouet et M. Ludovic Sajus (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) : 19,86%

M. Pierre Robert et Mme Lucie Touraine (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 15,71%

Lusignan

M. Jean-Louis Ledeux et Mme Sybil Pécriaux (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 55,24%

Mme Isabelle Mopin et M. Jean-François Rengeard (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 44,76%

Lussac-les-Châteaux

M. François Bock et Mme Marie-Renée Desroses (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 56,84 %

Mme Julie Lecomte et M. Sébastien Roumet (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 25,34 %

M. Cyril Griseau et Mme Angélique Lebas (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) : 17,83 %

Migné-Auxances

M. Benoît Prinçay et Mme Séverine Saint-Pé (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 53,61%

Mme Christelle Charrier et M. Gérald Garnier (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 29,27%

Mme Aline Caillon et M. Stéphane Omer (Renaissance en Vienne) : 17,12%

Montmorillon

Mme Brigitte Abaux et M. Guillaume De Russé (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 42,07 %

Mme Justine Chabaud et M. Joachim Ganachaud (Divers Gauche) : 23,50%

Mme Karine Dubreuil et M. Aurélien Tabuteau (Pour un territoire d'avenir) : 16,22 %

M. Maxence Lauzzana et Mme Céline Philippe (Vienne Protection, Libertés, Proximité- RN) : 15,73%

Mme Anne-Marie Simonin et Armand Savall (Réinfo Liberté, le mouvement citoyen) : 2,48%

Poitiers-1

M. Anthony Brottier et Mme Aline Fontaine (Proches de vous) : 42,07 %

Mme Virginia Bayou et M. Arthur Giry (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 39,04 %

Mme Sylvie Aubert et M. Benjamin Le Fustec (L'Action avec vous) : 18,89 %

Poitiers-2

M. Ludovic Devergne et Mme Sarah Rhallab (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 42,76 %

Mme Solange Laoudjamai et M. Gilles Thinon (Une équipe citoyenne, au service des citoyens) : 27,70 %

Mme Julie Nguyen et M. René Pintureau (Gauche Républicaine) : 18,31 %

M. Alexandre Giraudet et Mme Amal Mellah (Libres pour défendre l'intérêt général) : 11,24 %

Poitiers-3

Mme Florence Harris et M. Gégory Vouhé (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 40,40 %

M. Pierre Goubault et Mme Isabelle Soulard (L'avenir ensemble pour tous les Poitevins) : 35,61 %

M. Xavier Moinier et Mme Christine Tomasini (Des élus proches de vous au quotidien) : 23,99 %

Poitiers-4

Mme Marine Laclautre et M. Sylvain Robin (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 32,80 %

M. Mathias Aggoun et Mme Catherine Bourgeon (Gauche Républicaine) : 28,57 %

Mme Isabelle Chedaneau et M. Philippe Grégoire (Renaissance en Vienne) : 23,27 %

M. Bouziane Fourka et Mme Hélène Landrault (Libres pour défendre l'intérêt général) : 15,36 %

Poitiers-5

M. Alain Joyeux et Mme Joëlle Peltier (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 38,05 %

M. Chiacap Kitoyi et Mme Lydia Piquet (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 31,08 %

M. Sacha Houlié et Mme Sylvie Sap (Renaissance en Vienne) : 30,87 %

Vivonne

M. Gilber Beaujaneau et Mme Rose-Marie Bertaud (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 42,04%

M. Michel Bugnet et Mme Sandra Girard (Renaissance en Vienne) : 27,53%

Mme Catherine Chevalier et M. Patrick Jean (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 19,01%

M. Olivier Duclaud et Mme Victoria Escobar (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) : 11,43%

Vouneuil-sous-Biard

Mme Sandrine Barraud et M. Benoît Coquelet (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 47,33%

M. Damien Ladiré et Mme Carole Maire (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 35,00%

M. Roland Kohpcke et Mme Chantal Maingaud (Vienne Protection, Libertés, Proximité) : 17,67%



