Politique | Elections sénatoriales : « La Gironde, terre d’engagements », une liste de gauche pour soutenir la démocratie locale.

28/08/2020 | La Gauche girondine a présenté, jeudi 27 août, sa liste et son programme pour les élections sénatoriales de septembre 2020.

Dimanche 27 septembre 2020, ce seront près de 3 500 grands électeurs qui devront élire six sénateurs en Gironde, pour un mandat de six ans, afin de représenter le département au Palais du Luxembourg. Une élection qui passe souvent inaperçue pour l’opinion publique, et pourtant fondamentale à l’équilibre des pouvoirs de la République française. Un message que se sont évertués à partager jeudi 27 août, la sénatrice Laurence Harribey et le sénateur Hervé Gillé, lors de la présentation de leur liste « La Gironde, Terre d’engagements » pour les élections sénatoriales.

La date de présentation de la liste « La Gironde, terre d’engagaments » n’a pas été choisie au hasard. Elle rend hommage au sénateur de la Gironde, Philippe Madrelle, décédé un an plus tôt, jour pour jour, et remplacé par Hervé Gillé. « Un sénateur aguerri, selon Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil Départemental, qui a su défendre les territoires, et notamment la Gironde, au sein du Sénat et qui, quelque part, a transmis cet héritage à ceux qui sont présents aujourd’hui, et qui se présentent pour la future liste des Sénatoriales. »

Une liste d’élus à la connaissance plurielle des territoires

Parce que le Sénat a pour mission constitutionnelle de représenter les collectivités territoriales de la République, le choix a été fait de proposer aux électeurs une liste d’élus de terrain, expérimentés, et aux fonctions diverses - municipales, communales, communautaires, départementales et régionales[1]. Tous les niveaux de collectivités sont représentés. Un point essentiel car, de fait, chacune et chacun est capable de parler des collectivités qu’il ou elle incarne, ainsi que de leurs besoins. Et au-delà de l’expérience, une grande variété de générations, et donc une capacité de promouvoir de nouvelles méthodes pour créer un programme en concertation avec les élus, sont également présentes. Enfin, la liste rassemble une représentation de la population de la Gironde, avec des élus ruraux et métropolitains issus de tous les territoires. Pour ces-derniers, la complémentarité de cette équipe aux compétences plurielles est un symbole fort et attendu à la fois des citoyens, et des grands électeurs.

Rappeler l’importance du Sénat

« Le Sénat est avant tout le représentant des territoires. Lors des dernières crises, nous avons vu oh combien la proximité et le rôle des collectivités territoriales étaient importants. » rappelle Laurence Harribey, sénatrice de la Gironde à la suite de la démission d'Alain Anziani en 2017. Mouvement des gilets jaunes, mobilisations autour de la réforme des retraites, urgence climatique, ou encore crise sanitaire, ces évènements ont, selon les élus, contribué à prouver que les institutions de proximité étaient les plus à même de répondre de manière adéquate dans les moments de difficulté. Leur programme est donc l’occasion de revaloriser et de soutenir la démocratie locale, ainsi que de reconnaître et de renforcer les collectivités territoriales, et leurs coopérations entre elles. « Ce sont des institutions incontournables, poursuit la sénatrice, des facilitateurs dans la réponse socio-économique aux crises que nous traversons. Elles font du Sénat un organisme fondamental ; un point d’équilibre de notre démocratie. » Une méthode de travail au service des territoires Les engagements des candidats de gauche se résument finalement en quatre points : renforcer les collectivités locales, accompagner la transition écologique des territoires, repenser les coopérations territoriales et soutenir la démocratie locale. Il est question, pour le premier axe, de défendre la présence des services publics de proximité et de lutter contre la désertification des services publics territorialisés, relativement, notamment, à l’accès aux soins, à la présence postale et à la couverture numérique. Il s’agit aussi de clarifier les compétences entre les collectivités, en dotant ces-dernières d’une reconnaissance par la loi des capacités d’agir et des expérimentations locales, et en proposant une autonomie financière et fiscale des collectivités locales. En ce qui concerne la transition écologique des territoires, les élus ont exprimé la volonté de valoriser des projets innovants compatibles avec les enjeux des politiques nationales. Accélérer les mutations, tout en contribuant au développement local et territorial. Quelques propositions pour cela : soutenir une gestion agricole et développer une économie territorialisée respectueuse de l’environnement, poursuivre la consolidation de circuits courts, et favoriser les évolutions législatives pour un meilleur accompagnement à l’échelle locale dans la gestion des risques environnementaux. Autre point du programme : la nécessité de repenser les coopérations territoriales, pour favoriser l’égalité des chances entre les territoires ruraux et urbains, pour encourager les mobilités, ou encore pour construire une relation équilibrée entre les différents acteurs des collectivités, et ainsi leur permettre de développer ensemble des politiques complémentaires et transversales. Enfin, les élus locaux représentant les premiers interlocuteurs des citoyens face à leurs préoccupations, il s’agit de revaloriser et de soutenir la démocratie locale. Cela passe par une protection renforcée du statut des élus locaux dans l’exercice de leurs mandats, et par un solide soutien aux évolutions législatives visant à consolider la démocratie locale. Proximité, dialogue et co-construction sont finalement les maître-mots de cette liste initiée par Laurence Harribey et Hervé Gillé. Ensemble, ils font le pari de l’intelligence collective et de l’ancrage local, pour articuler le terrain et la décision législative, et élaborer des lois adaptées aux réalités des territoires.



[1] Laurence Harribey est sénatrice et conseillère régionale ; Hervé Gillé est sénateur et conseiller départemental ; Christine Bost est maire d’Eysines et vice-présidente de la métropole ; Cédric Pain est maire de Mios ; Célia Monseigne est maire de Saint-André-de-Cubzac et conseillère départementale, Laurence Rouède est 1ère adjointe au maire de Libourne, Daniel Barbe est maire de Blasimon et Président de l’association des Maires ruraux de Gironde et, enfin, Thierry Trijoulet est 1er adjoint au maire de Mérignac et conseiller régional.



Par Justine Wild

Crédit Photo : Justine Wild