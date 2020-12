Politique | Emmanuelle Ajon s'en est allée, des enfants en plein coeur

15/12/2020 |

C'est une de ces terribles nouvelles que dans une vie de journaliste on souhaiterait ne jamais avoir à relater. Si aujourd'hui l'auteur de ces lignes y consent c'est parce que la mort fulgurante, à 49 ans, d'Emmanuelle Ajon, aussi bouleversante soit-elle, nous donne l'occasion de saluer ses engagements d'élue locale dont l'une des manifestations les plus abouties était sans doute la part importante qu'elle a prise dans la victoire du couple EELV-PS aux municipales bordelaises. Mais c'est surtout la précocité de son action de terrain, ses combats de jeune femme de la Bastide, de cette rive droite de Bordeaux, déterminée à combattre les inégalités et les injustices qui l'avait faite remarquer et dont elle parlait avec le désir de changer le monde.

De ces engagements où la défense , notamment, des jeunes filles des quartiers défavorisés la mobilisait au sein des associations, le Secours Populaire ou l'Adil, allait naître bientôt le choix de rejoindre le PS. Et d'entamer un mandat municipal en 2008 après avoir tutoyé le mandat de député suppléant auprès de Michèle Delaunay, avant de se voir confier par Jean-Luc Gleyze la vice-présidence du département, en charge de la protection de l'enfance et de la promotion de la santé. Une responsabilité éminente qu'elle évoquait en ces termes dans une tribune que nous publiions quelques mois pus tard à Aqui.fr : « Je pense que s’intéresser à la protection de l’enfance, c’est d’abord lever le voile sur la complexité, sur la confusion des sentiments, les différentes normes familiales. C’est être convaincu que malgré notre pudeur, il est juste de pousser la porte de l’intimité de la famille quand un enfant est en danger.

« Protéger l'enfant c'est démultiplier son avenir »

« La politique publique de la protection de l’enfance est complexe, pleine d’affect et d’images préconçues. Aussi, je ne peux que saluer le travail accompli sur le terrain par les agents du département et nos partenaires associatifs. Dans cet état d'esprit, le président Jean Luc Gleyze et moi-même, voulons mettre en musique une politique de la protection de l’enfance bienveillante, une politique globale en lien avec les autres politiques sociales.

"Nous pensons que protéger l’enfant, c’est le penser dans toutes ses dimensions, dans tout son parcours. Protéger l’enfant, c’est lui donner accès au monde, c’est tout faire pour ne pas restreindre son champ des possibles, c’est démultiplier son avenir. »

Une affirmation qui sonne comme une profession de foi... Et qu'Emmanuelle Ajon va vivre, confrontée au réel, dans un département qui accueille, non seulement des enfants à prendre en charge dans des contextes familiaux très rudes et qu'il faut protéger, mais aussi ces mineurs non accompagnés, venant souvent de fort loin. Et qu'il est souvent difficile d'identifier comme tels. Autant de combats à mener malgré l'engagement du département auquel l'Etat a fait plus que confier une compétence qui dépasse ses moyens.

La vice-présidente qui nous quitte, elle qui avait connu professionnellement le milieu du logement social et venait d'obtenir, auprès du maire de Bordeaux, la responsabilité de conduire une politique active de l'habitat, se préparait à de nouvelles batailles, fidèle à son goût de servir et à ses idéaux. Au revoir Emmanuelle, tu as honoré le meilleur de la politique au plus près des citoyens.

Réactions



Jean-Luc Gleyze président du Conseil départemental de Gironde:

« Emmanuelle Ajon avait à cœur d’offrir à tous les enfants de Gironde les mêmes chances de s’épanouir dans la vie, elle en avait fait le fil rouge de son engagement militant et politique.



Par son altruisme et son humanité, elle incarnait la mission de protection de l’enfance, qui est l’une des plus sensibles du Département. De lourdes responsabilités qu’elle assumait avec un courage et un optimisme que rien ne pouvait ébranler. En son honneur, nous continuerons à porter ces combats à l’avenir. Emmanuelle Ajon a porté de nombreux projets emblématiques de la collectivité, comme la mise en place du 1er conseil des jeunes de la protection de l’enfance, le combat pour les contrats jeunes majeurs afin d'éviter une sortie sèche de l’aide sociale à l’enfance, ou plus récemment, l’installation d’un village d’enfants à Sablons permettant d’accueillir des fratries et la livraison de la nouvelle pouponnière du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille.





Alain Rousset président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine



"C'est une terrible nouvelle, un choc pour nous tous, nous perdons tous une femme de grande valeur, d'engagement permanent auprès des plus faibles ».Elue régionale d'Aquitaine en 2010, elle mobilise toute son énergie dans le développement de l'Economie sociale et solidaire, cette autre économie, où le respect de l'homme et de ses valeurs sont le principal capital.



Pierre Hurmic maire de Birdeaux



Pensées « d’abord à sa famille et à tous ses proches qui sont cruellement frappés. Notre équipe municipale perd un maillon précieux, une combattante valeureuse, une humaniste.

Partie bien trop tôt, Emmanuelle Ajon aura beaucoup œuvré pour Bordeaux et la Gironde. Son courage et son engagement resteront pour nous à jamais exemplaires ».



La Ville de Bordeaux mettra ses drapeaux en berne dès demain, jusqu’aux obsèques.



Le Groupe Socialiste et Apparentés de la ville de Bordeaux



Elle avait cette capacité à porter ce collectif, à faire que chacun s’y sente en confiance, que chacun apporte sa pierre à l’édifice.

Elle avait cette capacité à montrer l’exemple, par son travail, sa persévérance, à nous entraîner, à nous porter.

Elle avait cette capacité à ne jamais baisser les bras, à faire passer le collectif avant ses intérêts personnels.

Elle était très présente, très investie

Emmanuelle Ajon était une femme généreuse, humaniste, qui aimait les gens

Engagée professionnellement dans le logement social, comme conseillère juridique, puis comme directrice d’agence.

Engagée politiquement au Parti Socialiste depuis 2002 pour faire barrage au Front National, prolongement naturel de mes engagements associatifs pour la construction d’une société bienveillante et égalitaire.





















Par Joël Aubert

Crédit Photo : EA