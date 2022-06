Politique | LEGISLATIVES En Corrèze, les deux candidats LR Frédérique Meunier et Francis Dubois élus

20/06/2022 | Frédérique Meunier et Francis Dubois l’emportent dans les 2 circonscriptions de la Corrèze

Carton plein pour Les Républicains en Corrèze avec l’élection de Francis Dubois, le maire de Lapleau, qui gagne la 1ère circonscription tandis que la députée sortante LR Frédérique Meunier conserve son fauteuil de députée. Les deux candidats Nupes sont battus.

En Corrèze, les deux candidats LR sont élus rappelant les années de la Chiraquie sur ces terres qui ont longtemps porté Jacques Chirac. Dans la première circonscription de Tulle-Ussel où 92 011 électeurs étaient appelés à voter, le candidat LR Francis Dubois 60 ans est élu député avec 53,80 % des suffrages exprimés (25.825 voix). Il devance l’insoumise Sandrine Deveaud qui a obtenu 46,20 % des suffrages exprimés (22.173 voix).

Le maire de Lapleau qui était arrivé deuxième à l’issue du 1er tour crédité de 20,62 % des suffrages a rajouté 15.500 voix de plus quand son adversaire n’en obtenait que 9 000 de plus. Il a bénéficié d’un bon report des voix du député sortant LREM Christophe Jerretie. Ce corrézien pur souche a aussi bénéficié de la bonne notoriété de son suppléant Pascal Coste, le président du Conseil départemental. Il est marié et père de trois enfants. Maire de Lapleau depuis 2001, Francis Dubois est aussi président de la communauté de communes Ventadour-Égletons-Monédières depuis 2014. L’abstention est de 47,91 % en hausse de six points par rapport au 1er tour 41,66 %.

Les résultats de la 1ère circonscription :

Francis Dubois (LR) 53,80, Sandrine Deveaud (Nupes) 46,20,

Sur la deuxième circonscription de Brive-la-Gaillarde où 93 021 électeurs étaient appelés aux urnes, la députée sortante LR Frédérique Meunier 61 ans est réélue avec 58,40 % des suffrages exprimés (25 881 voix). Elle devance la candidate écologiste Chloé Herzhaft qui obtient 41,60 % des voix (18 433 voix). L’abstention est en baisse à 42,91 % contre 46,15 % au 1er tour. La députée sortante obtient 14 619 vois de plus puisant dans les voix du LREM Nicolas Brousse arrivé troisième avec 9 947 voix et certainement le renfort de voix d’extrême droite. Le RN avait fait une poussée remarquée avec les 17,55 % des voix pour Valery Elophe. Elle souhaite continuer à siéger dans la commission « culture » de l’Assemblée.

Les résultats de la deuxième circonscription :

Frédérique Meunier (LR) 58,40 %, Chloé Herzhaft (EELV) 41,60 %



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Page Facebook des candidats