Les énergies renouvelables

Parmi les dossiers prioritaires, le représentant de l'Etat veut travailler sur les énergies renouvelables, c'est un des éléments de sa feuille de route. Une nouvelle instance sera créée le 6 octobre prochain : il s'agit du pôle départemental des énergies renouvelables. L'idée est de réunir toutes les parties prenantes, les élus, les porteurs de projets, les acteurs économiques pour faire avancer ce sujet et faire un état des lieux partagé des énergies renouvelables. La Dordogne est en retard sur ce dossier. "Il y a une marge de progrès nécessaire, nous devons travailler à un document qui va recouper un certain nombre de recommandations. On sait que pour l'éolien, les possibilités sont limitées on ne doit pas l'exclure", précise Jean Sébastien Lamontagne.



Sur le plan de la sécurité, on note deux dossiers phare, la lutte contre les stupéfiants et les rodéos urbains. Sur les rodéos urbains, il y a eu 164 opérations de contrôles, qui ont permis de contrôler 1204 personnes. On a enregistré 97 verbalisations, et 8 personnes interpellées et 4 véhicules saisis. "Cet effort de lutte contre les rodéos va se poursuivre. Aujourd'hui, c'est un délit. La priorité est donnée à la saisie des véhicules," note le représentant de l'Etat.

Au chapitre des déviations

Jean-Sébastien Lamontagne a évoqué le sujet des déviations Est de Périgueux et de Beynac. Sur le tracé du contournement Est de Périgueux, il n'y a pas de consensus entre les élus. L'Etat s'était engagé à financer l'étude de faisabilité. Les rendus de cette étude doivent être connus à l'automne, à la fois sur le plan financier et réglementaire, notamment avec la prise en compte de l'environnement (sites naturels classés, espèces naturelles protégées).

Le préfet est revenu sur l'épineux dossier de Beynac. "Il y a eu début juillet, un nouvel arrêt de la Cour administrative qui fixe des astreintes au Conseil départemental pour mettre à excécution son précédent arrêté. Il est exécutoire au vu de l'autorité de la chose jugée. Et au même moment, début juillet, il y a eu le dépôt d'un nouveau dossier de la part du Département auprès des services de l'Etat, pour demander une nouvelle autorisation du chantier. Ce nouveau dossier pour lequel des pièces complémentaires ont été demandées fait l'objet d'un examen très approfondi avec l'appui du service juridique du ministère de la transition écologique. Celui-ci n'est pas achevé et a pour objectif de se prononcer sur la recevabilité de ce dossier, " précise-t-il.L'Etat ne veut pas laisser dans l'incertitude le Conseil départemental sur ses possibilités de pouvoir obtenir une nouvelle autorisation. Le but est de dire rapidement si elle est recevable ou non. Décision qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année.