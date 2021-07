Politique | En Dordogne, les vacances apprenantes misent aussi sur le vélo

09/07/2021 | Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat chargée de l'éducation prioritaire était en Dordogne ce vendredi pour la deuxième année des vacances apprenantes.

Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des sports, en charge de l'Education prioritaire était en Dordogne à l'occasion du lancement des vacances apprenantes de cet été 2021. Elle a participé à l'opération « Mon patrimoine à vélo » à Périgueux organisée par la ville. Mon patrimoine à vélo consiste à organiser des excursions à vélo afin d’aller à la rencontre du patrimoine culturel ou naturel. L'après-midi, elle s'est rendue au collège de Vergt pour assister à des ateliers autour de l'artisanat, de la robotique et de la citoyenneté.

La première étape de la journée périgourdine de Nathalie Elimas, secrétaire d'état en charge de l'Education prioritaire, fut une balade à vélo entre la tour Mataguerrre et le musée Vesunna, dans le cadre de l'opération "mon patrimoine à vélo", organisée par la ville de Périgueux en lien avec le ministère de l'Education nationale. Cette action, qui est une nouveauté, entre dans le cadre des vacances apprenantes, lancées en 2020 après les deux périodes de confinement, pour répondre au besoin d'expériences collectives et de remobilisation des savoirs. Ce projet associe l’éducation physique et sportive, l’éducation artistique et culturelle et l’éducation au développement durable.

Après la visite de la Tour Mataguerre, la Secrétaire d’État a accompagné une douzaine d'enfants à vélo pour se rendre au Musée gallo-romain Vesunna pour une visite de ce magnifique lieu culturel afin d'assister à une animation sur les gladiateurs avec des jeux, auxquels elle s'est prétée. Le musée propose actuellement l’exposition "Alix, destination Vesunna". Actuellement, il existe cet été, deux projets dans le cadre de patrimoine à vélo, le second se fait avec le parc naturel régional Limousin.

414 élèves de Dordogne

414 élèves de Dordogne profiterent cet été des vacances apprenantes. A l'été 2020, elles ont permis à 950 000 enfants issus de réseaux d'éducation prioritaire, de zones rurales isolées, en situation de handicap de bénéficier d'activités enrichissantes. Les vacances apprenantes regroupent plusieurs dispositifs : stages de réussite sur le début ou la fin des vacances d'été avec des enseignants volontaires, des colos apprenantes et écoles ouvertes. Dans ce cadre, quatre collèges du département et trois lycées professionnels de Périgueux participent au programme "école ouverte", notamment le collège de Vergt, avec des cours le matin et des activités variées l'après-midi. Nathalie Elimas, s'est donc rendue dans le collège de Vergt, situé en Réseau d'éducation prioritaire.







A Vergt, 50 élèves (25 sixième et 25 troisième) ont été accueillis pendant ces trois jours autour d’ateliers animés par des acteurs de la sécurité (sapeurs pompiers, gendarmes), des artisans (poterie, tailleur de pierre, fabricants de luminaires et de bijoux…) de Dordogne. Les collègiens ont aussi participé à un atelier robotique, programmation et codage.

Enfin, un atelier citoyenneté était au programme des élèves de sixième: les symboles de la République, le rôle des élus, l’organisation d’une commune, de l’Etat. Il était animé par une élue de la commune.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard