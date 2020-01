Politique | En Dordogne, une cérémonie des voeux marqués par des divergences

21/01/2020 | Le président PS du Conseil départemental Germinal Peiro et le préfet Frédéric Périssat, ont respecté la tradition lors d'une cérémonie commune de voeux.

En Dordogne, la tradition des voeux a été une fois de plus respectée : le préfet Frédéric Périssat et Germinal Peiro, le président du Conseil départemental ont présenté leurs voeux au cours d'une cérémonie commune. Germinal Peiro est largement revenu sur les conflits sociaux, porteurs d'une exigence sociale et davantage de démocratie et sur la perte de confiance entre les collectivités et le pouvoir central. Le préfet a préféré évoquer les bonnes nouvelles pour la Dordogne et le pays : les créations d'emplois, la baisse des impôts et a défini comme priorité la lutte contre la pauvreté.

La traditionnelle cérémonie des voeux commune entre le président du Conseil départemental de la Dordogne et le préfet, Frédéric Périssat, qui s'est tenue vendredi soir dans les salons de la préfecture, a été l'occasion de faire passer publiquement quelques messages. Cette cérémonie permet toujours de prendre le pouls de la République sur le territoire, sur fonds de divergences entre le représentant de l'Etat et le responsable de la collectivité.

Germinal Peiro, le premier à prendre la parole, a largement abordé, les crises sociales. "Si ces conflits peuvent avoir des origines différentes, ils font apparaître un dénominateur commun clairement affirmé. Ce dénominateur, c’est celui de l’exigence de plus de justice sociale, de davantage de reconnaissance et de dignité, l’exigence de l’accès aux services essentiels, enfin l’exigence de plus de démocratie". Le président Peiro n'a pas manqué d'égratigner au passage la majorité présidentielle et le président Macron. Il rappelle que "ces crises augmentent dans tous les cas la défiance envers les dirigeants politiques, et que dans notre pays, les gilets jaunes lancent depuis plus d’un an un cri d’alarme social nous rappelant que l’on ne peut pas vivre décemment avec le niveau du SMIC aujourd’hui, du RSA ou de petites retraites." Il a aussi largement évoqué la perte de confiance des élus vis à vis de l'Etat en citant en exemple,"la reprise en main de l’Etat sur les collectivités locales avec l’encadrement de nos dépenses de fonctionnement. Les choses ont empiré avec le diktat des services de l’Etat en matière de construction, qui impose la réduction de moitié des terrains constructibles aux communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme lors du passage en PLUI."

L'abandon des projets routiers, Bourdeilles, Campagne et Beynac, en raison de décisions de justice, était bien sûr au coeur de son propos. Il est revenu sur le dossier Beynac, dénoncant une situation "ubuesque et scandaleuse". Il espère désormais des réponses législatives pour sécuriser les collectivités sur ce type de projet. Germinal Peiro a également tenu à rappeler le rôle du Département qui "consacre la majorité de ses efforts à la société qui se délite, aux travers de ses compétences sociales et qui prépare la Dordogne de demain à travers des projets tels que le déploiement de la fibre, plus grand chantier de la mandature pour 475 millions d’euros, le soutien aux communes et aux intercommunalités : 82 millions d’euros sur la mandature dont 4 millions à l’agglomération du Grand Périgueux et 3 millions à la CAB (Bergerac), le soutien au monde associatif, culturel et sportif et le budget participatif."

Les bonnes nouvelles selon le préfet

Changement de ton et de registre pour le préfet Frédéric Périssat, qui a détaillé tout ce qui va mieux pour la France et la Dordogne. Il préfère retenir les bonnes nouvelles : la maintien de la croissance, la hausse des investissements, le nombre d'apprentis en hausse, tout particulièrement en Dordogne, les mesures sociales à hauteur de 9 milliards d'euros, la baisse des impôts pour les plus modestes. Pour la Dordogne, le représentant de l'Etat s'est réjoui de l'augmentation des constructions de logements sociaux, de la diminution du nombre de cambriolages et des bons chiffres de la sécurité routière avec un nombre de tués sur les routes en forte baisse. Aucune allusion ne sera faite au dossier de Beynac, mais Frédéric Périssat souhaite que soient menés deux gros chantiers : la lutte contre la pauvreté et celui de la transition écologique. Il a exhorté les élus présents "à faire preuve de responsabilités et que l'on cesse d'opposer les communes et les intercommunalités, les collectivités territoriales et l'Etat, les milieux économiques et les services publics."







Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude Hélène Yvard