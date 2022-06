Politique | LEGISLATIVES Trois candidats de la Nupes élus en Haute-Vienne

Ils étaient largement en tête au soir du 1er tour, les trois candidats de la Nupes sont finalement élus en Haute-Vienne. Les deux jeunes insoumis Damien Maudet et Marion Meunier raflent la 1ère et la 3ème circonscription tandis que le socialiste Stéphane Delautrette l’emporte sur la deuxième circonscription. La députée sortante LREM Sophie Beaudouin-Hubière est battue.

Dans la première circonscription avec 84 048 personnes appelées à voter, c’est le candidat insoumis de la NUPES Damien Maudet, 25 ans, qui met un terme au mandat de députée de Sophie Beaudouin-Hubière avec 53,44 % des suffrages exprimés. La sortante n‘engrange que 46,56 %. En 2017, elle avait pourtant créé la surprise sur cette circonscription ancrée traditionnellement à gauche. Agé de 25 ans, Damien Maudet a été l’assistant parlementaire de François Ruffin, Ce corrézien ancien étudiant en sociologie et militant à l’UNEF, a rallié Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2017. C’est la première fois qu’il se présentait à une élection. «Je suis satisfait du boulot fait par les militants, c’est à l’image de la campagne qu’on a fait sur le terrain avec beaucoup d’honnêteté, je crois que ça a payé. Il faut que dès demain on prouve que les gens n’ont pas à regretter de nous avoir élus. J’ai le sang glacé du score du RN, ça prouve que la République en Marche n’est pas le rempart contre le RN, il n’y a que nous. Maintenant, on va prendre nos responsabilités et montrer aux gens qu’un autre chemin est possible, même à 25 ans, ce n’est pas une question d’âge, c’est une question de comment on se bat. »

Les résultats de la 1ère circonscription :

Damien Maudet (Nupes) 53,44 %, Sophie Beaudouin-Hubière (Ensemble) 46,56, %,

Sur la deuxième circonscription qui compte 84 048 électeurs, Stéphane Delautrette le socialiste investi par la NUPES, le seul sur six circonscriptions du Limousin, est élu dans un fauteuil avec 61,47 % des voix face à la RN Sabrina Minguet qui totalise 38,53 %. Elle double cependant son score par apport au 1er tour. Le socialiste rassemble largement avec d’excellents reports des deux candidats LREM et des voix du candidat LR, il avait viré en tête au 1er tour avec 35,58 % des voix. Le nouveau député préside l’association départementale des maires, il est maire de la commune de Les Cars et vice-président du Conseil départemental. Il était en ballottage très favorable face à la candidate du RN. « On s’est présenté sur des terres traditionnellement à gauche, je considère ce score du RN anormal, c’est un signal des électeurs et j’ai cinq ans, avec mes collègues, pour réconcilier les électeurs à revenir voter" déclare-t-il à nos confrères de France 3 Limousin. "L’union de la gauche a bien fonctionné en Haute-Vienne, les scores étaient très importants au 1er tour. »

Les résultats de la 2ème circonscription :

Stéphane Delautrette (PS) 61,47 %, Sabrina Minguet (RN) 38,53 %,

Sur la troisième circonscription qui compte 81 859 personnes, deux novices en politique s’affrontaient, l’insoumise Manon Meunier, 26 ans remporte la majorité des suffrages exprimés avec 52,10% des voix. Chargée de mission développement durable dans une collectivité locale, la jeune insoumise se présentait pour la première fois à une élection. Inconnu des électeurs, le candidat Ensemble Geoffroy Sardin a obtenu 47,90 % des voix. « On a besoin de jeunes à l’assemblée pour porter nos voix annonce la nouvelle députée à nos collègues de France 3 Limousin, on saura se faire entendre et porter les lois car on a un programme bien construit, on portera l’espoir pour lequel les gens nous ont élus. »

Les résultats de la 3ème circonscription :

Manon Meunier (LFI) 52,10 %, Geoffroy Sardin (Ensemble) 47,90 %



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Page Facebook des candidats