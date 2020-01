Réforme des retraites: tout cela pour ça?...

Comment ne pas être tenté d'écrire : tout cela pour ça ?... Un record de durée de grèves battu et qui risque, d'ailleurs, de l'être d'autant plus qu'hormis les syndicats dits réformistes, CFDT et UNSA, les autres vont tenter de se refaire une santé sur le malaise social persistant du pays qui trouvera une nouveau cheval de bataille lorsque l'entrée en application de la réforme de l'indemnisation du chômage va reléguer les plus précaires sur le chemin du Revenu de Solidarité Active, le RSA...On veut bien que la France soit le pays d'Europe le plus difficile à réformer mais encore faut-il ne pas se tromper sur le moment choisi pour entreprendre des changements aussi importants que celui-là, cette nouvelle donne qui touche toutes les générations ou à peu près, sauf au fond celle qui n'en a cure, celle des baby-boomers, ces enfants gâtés des sixties...