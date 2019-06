Politique | Fonds européens: Une mission sénatoriale pour Laurence Harribey

04/06/2019 | La sénatrice Laurence Harribey, désignée présidente de la mission d'information sur l'utilisation des fonds européens en France.

C'est une reconnaissance importante pour l'élue girondine, déjà attentive à la mise en oeuvre des politiques soutenues par la Région, au sein du Conseil régional. Laurence Harribey vient d'être choisie par le Sénat pour présider la Mission d'information qu'il a constituée pour étudier les raisons de "la sous-utilisation chronique des Fonds européens en France." Une mission d'autant plus importante que la Nouvelle-Aquitaine est récemment montée au créneau pour sauver des crédits européens "Leader" dont l'Etat s'était désintéressé.

La mission procèdera, notamment, à des auditions et déplacements durant les mois de juin et juillet et prévoit d’achever les travaux d’ici la fin du mois de septembre. À l’issue d’un premier échange de vues, les membres de la commission ont insisté sur la nécessité d'une part, de dresser un diagnostic complet de l’utilisation des fonds européens en France, d'autre part, d’étudier les causes de leur sous-utilisation dans notre pays, en ciblant plus particulièrement certains programmes, par exemple LEADER en faveur du développement rural, et enfin d’analyser la pertinence des propositions de la Commission européenne, visant à simplifier la réglementation relative à la politique de cohésion.

L'enjeu est crucial car les fonds européens soutiennent les projets éducatifs, agricoles ou encore industriels. Ils participent pleinement à l'objectif de l'Union Européenne, de cohésion économique, sociale et territoriale.

