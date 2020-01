Politique | Pau: François Bayrou et "le devoir de l'ambition"

11/01/2020 | François Bayrou a présenté ses vœux aux personnalités ce vendredi soir au Palais Beaumont, mais pas un mot sur sa candidature ou non à sa succession...

A l'occasion de ses vœux aux corps constitués, ce vendredi 10 janvier au Palais Beaumont, le maire de Pau a dressé le bilan de sa mandature insistant particulièrement sur le sens et la vision qui ont justifié les actions et politiques mises en oeuvre depuis son arrivée à la Mairie et à la tête de la Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Malgré un suspense entretenu sur sa candidature à sa propre succession, pas de quoi pour autant interpréter là une démarche électoraliste... c'est bien le propre des vœux aux personnalités que de dresser le bilan de l'année. Pour autant, tant dans les formulations que dans la tonalité du discours, on devine que le maire de Pau semble a priori bien décidé à le rester. Retour sur cette cérémonie lors de laquelle le Maire-Président a eu à cœur de rappeler son ambition de voir « rayonner sa ville, en relevant des défis qui sont a priori hors de notre portée ». Une cérémonie bien loin d'un discours d'adieu.

C'est en tant que Maire de Pau, Président de la Communauté d'agglomération, et président du Pays de Béarn que François Bayrou s'exprimait ce vendredi soir au Palais Beaumont face aux corps constitués du territoire. C'est donc en trois parties que s'est articulé son discours non sans quelques mots d'introduction à la communauté militaire rappelant sa « profonde reconnaissance et profonde affection » sur le drame du 5ème RHC. «C'est notre drame à tous » a-t-il insisté, avant de faire le lien avec l'organisation du G5 ce lundi à Pau en présence notamment de cinq Chefs d'Etat et de Gouvernement africains, du Secrétaire général des Nations Unies et du Président de la République.

« Une visite qui n'est pas « pour faire semblant », et qui met Pau en prise directe avec les événements du monde. Ce n'est pas du chauvinisme, mais une reconnaissance à l'international de ce que les années qui viennent doivent être pour nous », lance-t-il.

"Créer un modèle de ville"

Une visite présidentielle qui mettra aussi en avant, le mardi, « une autre question plus qu'importante pour l'humanité toute entière, celle de la relation entre l'énergie et le climat », souligne le maire. L'occasion pour lui d'évoquer le Fébus, le bus à hydrogène de la ville de Pau, « une énergie qui ne pollue en rien et sans effet de gaz à effet de serre », rappelle François Bayrou fier d'évoquer « les demandes de visite de ville du monde entier ». « Qu'une ville comme la nôtre relève à sa mesure, un défi mondial pour l'humanité, ça aussi ça a de la signification ! » s'enthousiasme-t-il avant d'appuyer « sa conviction » : « Une ville moyenne qui n'a que des petites ambitions est sur le toboggan de la chute. Des villes de 100 000 habitants, il y en a partout dans le monde, si on veut se singulariser, alors il faut des projets qui dépassent notre dimension ! Quand vous êtes limitez par la taille et par les moyens financiers, il faut regarder loin, et dans tous les domaines » déclame le, pour l'instant, non candidat à sa succession. Et celui-ci d'ailleurs n'oublie pas pour autant les acteurs locaux nombreux et divers qu'il a face à lui, appuyant sur « la solidarité » de la mairie à leurs côtés au nom de « la communauté humaine » formée ensemble.

« Nous sommes sur le même bateau et nous avons des horizons, poursuit-il. Nous sommes là pour faire rayonner cette ville. Nous n'avons pas le droit à l'ambition, mais le devoir de l'ambition ! ». Objectifs : créer des réseaux économiques, de recherche, de financement qui permettent aux entreprises de venir créer de l'emploi chez nous. En bref, plus que gérer une ville, l'idée est de « créer un modèle de ville qui puisse être proposée ailleurs ».

Parmi les réalisations de sa « capitale humaine » depuis 2014, il cite ainsi les halles, le plan anti-solitude, le Fébus, l'Espace des arts, le projet de Skate park en cours à la Cernam,... « Ce sont des réussites pour offrir à ceux qui viennent, des chances qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs ».



"Pour la première fois depuis 231 ans, le Béarn a une institution à lui"

Sur l'agglomération, plus que les projets menés « au service de tous, à l'image du Stade du hameau » c'est davantage une « déclaration d'amour » aux élus et personnels de l'agglo que François Bayrou, (notant que certains ne se représentent pas, d'autres se représentent et d'autre encore « se représentent mais ne l'ont pas encore dit ») a voulu adresser : « J'ai beaucoup apprécié la manière de vivre ensemble que nous avons eue, [et] le travail chaleureux et fructueux et de confiance avec l'administration et les organisations syndicales ». Rappelant un taux d’absentéisme divisé par deux en 6 ans tant au sein de la Mairie que de l'Agglo, il souligne : « nous avons construit une administration efficace et fiable, et mis en place une situation financière totalement saine ».

Enfin, autre fierté du travail accompli pour François Bayrou : le Pays de Béarn. « Cette rentrée marque un événement très important car pour la première fois depuis 1789, depuis 231 ans, le Béarn a une institution à lui, autonome et qui rassemble toutes les intercommunalités sans exception. Ce n'est pas un mince exploit ! » Un modèle d'unité qui « réunit sans écraser, chacun gardant son identité », se plaît-il à souligner. La encore, « c'est un modèle de développement de vie en commun et pour relever les défis du temps ».



Par Solène Méric

Crédit Photo : Aqui.fr