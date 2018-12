Politique | Frédéric Périssat, le nouveau préfet de la Dordogne a pris ses fonctions

10/12/2018 | Frédéric Perissat était précédemment préfet des Landes. Il prend aujourd'hui la tête des services de l'État en Dordogne et remplace Anne-Gaëlle Beaudouin-Clerc.

Frédéric Périssat, est le nouveau préfet de la Dordogne. Il arrive en voisin du département des Landes où il était en poste depuis septembre 2016. Ancien instituteur passé par l'Ena (promotion Victor Schoelcher), Frédéric Périssat, pour qui la Dordogne n'est pas un territoire inconnu, s'attachera en priorité à la sécurisation des biens et des personnes. Il entend être un préfet de terrain. Plusieurs dossiers l'attendent, la déviation de Beynac, la sécurité routière, la papeterie de Condat et les dossiers agricoles, pour lesquels il a acquis une expérience dans ses postes précédents.

Après Les Ardennes, puis les Landes depuis septembre 2016, le département de la Dordogne est le troisième poste de préfet pour Frédéric Périssat, qui a pris ses fonctions ce lundi, en remplacement d'Anne-Gaëlle Beaudouin Clerc, nommée à Clermont-Ferrand. Le nouveau préfet connait assez bien la Dordogne, pour y avoir souligne-t-il des souvenirs d'enfance. Originaire de la région bordelaise, le représentant de l'Etat fut instituteur pendant une dizaine d'années, notamment en Gironde avant d'intégrer l'ENA. "Je suis très attaché aux valeurs de la République, se qualifiant lui même "d'hussard noir de la République". Sa priorité est la sécurisation des biens et des personnes, surtout dans le contexte actuel, avec le mouvement des gilets jaunes. A son arrivée, il a notamment apporté son soutien à Jacqueline Dubois, députée LREM du Sarladais dont les deux véhicules personnels ont été brûlés. Il a confirmé qu'une surveillance policière était désormais affectée aux parlementaires de Dordogne, qu'il s'agisse de leur domicile ou de leur permanence. Il a réaffirmé que chacun avait le droit de manifester, de s'exprimer dans le respect des règles de la République. Frédéric Périssat a aussi une solide expérience de l'économie pour avoir était conseiller commercial à la mission économique de Cologne puis de Dusseldorf et de l'administration centrale.

Les dossiers qui l'attendent

Son passage dans les Ardennes, puis dans les Landes lui a donné l'expérience de dossiers qui existent aussi en Dordogne : Frédéric Périssat a dû gérer le deuxième épisode de la crise de la grippe aviaire. Près de 4 millions de canards ont été abattus fin 2016 dans le département des Landes. Il s'est aussi impliqué dans plusieurs actions pour la filière bois. Il aura à traiter le sujet de la tuberculose bovine, le département de la Dordogne demeure un des départements les plus touchés, et celui des dégâts de sangliers. Autre dossier urgent du moment, les papeteries de Condat auxquellesl'Etat vient de proposer une aide de 35 millions d'euros. Le groupe Lecta, propriétaire, juge le site périgourdin pas assez compétitif. Autre dossier sur la table du nouveau préfet, la déviation de Beynac dont le chantier est en cours. Frédéric Périssat aura également la difficilie mission de faire baisser l'accidentologie sur les routes de Dordogne, un des chantiers où sa prédécesseure avait estimé avoir en partie échoué. Enfin, dans sa méthode, le nouveau préfet entend aller sur le terrain, le plus souvent possible, défendant "l'image d'un Etat de proximité" et "de services de l'Etat qui doivent faire preuve de pédagogie en matière de politiques publiques". Il prévoit notamment dans les prochaines semaines de faire la tournée des 20 communautés de communes et EPCI et d'aller à la rencontre des acteurs locaux.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude -Hélène Yvard