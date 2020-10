Politique | Gironde : les dossiers de la plénière du Département du 05 octobre

05/10/2020 | Le Conseil Départemental de la Gironde est réuni en séance plénière ce lundi 05 octobre.

Prime Covid, aide aux aidants, budget supplémentaire, soutien aux agriculteurs ou encore justice. Autant de sujets que les élus girondins aborderont au cours de leur séance plénière ce lundi. Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil Départemental, revient sur les grandes lignes de cette journée de délibérations.

« Nous avons protégé les girondins pendant la crise sanitaire, nous devons maintenant prendre soin d’eux ». Si Jean-Luc Gleyze décrit une légère amélioration de la situation sanitaire en Gironde, « le virus circule toujours. Nous devons vivre certes, mais pas rester spectateurs », ajoute-t-il. Il se veut encore moins passif quand il aborde le cas Éric Zemmour – chroniqueur sur CNEWS qui a déclenché une vague d’indignation pour ses propos sur les mineurs non accompagnés. « Dans le pays des Lumières, nous ne pouvons pas tolérer un discours abject et d’une telle violence contre une population qui a tant souffert », assène Jean-Luc Gleyze. Ainsi, la Gironde a déposé plainte contre le chroniqueur du groupe Canal +. Ailleurs en Nouvelle-Aquitaine, les Conseils départementaux de la Dordogne, des Pyrénées Atlantiques et des Landes ont également déposé plainte.





Prime pour les professionnels de l’autonomie et la protection de l’enfance

La colère redescendue, Jean-Luc Gleyze aborde les autres dossiers de la séance plénière, à commencer par la prime Covid. Le Conseil Départemental veut soutenir les personnels de l’autonomie et de la protection de l’enfance par une prime de mille euros, qui concerne 9430 personnes. Dans le détail, l’enveloppe représente un peu plus de sept millions d’euros : 2,4 millions de l’État, le reste du Département. Cette prime intervient en plus de la revalorisation de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (+11%), votée par le Département lors de la séance plénière de juin. « Notre collectivité est reconnaissante des efforts consentis par les professionnels qui accompagnent les publics les plus fragiles et veut inscrire sa contribution dans la durée », commente Jean-Luc Gleyze.

Feuille de route « aide aux aidants »

Dans le cadre de sa compétence d’action sociale, le Conseil Départemental fait de l’aide aux aidants une priorité. « La France compte 11 millions d’aidants, dont 300 000 sur la seule Gironde, précise Jean-Luc Gleyze. D’ici 2030, nous estimons qu’un actif sur quatre sera aidant, du fait du vieillissement de la population ». Pour pallier la fatigue physique et psychologique, « récurrente chez ces personnes qui permettent à un.e proche malade ou handicapé.e de rester à domicile », d’après l’élu, le Département propose de structurer son action grâce à une feuille de route d’aide aux aidants. Cette dernière comprend des accompagnements allant du soutien psychologique à l’information et la formation en passant par des solutions de répit ou encore une aide financière.

Le budget supplémentaire tourné vers la relance

Après celui de la séance plénière de juin, Jean-Luc Gleyze fait un nouveau point du coût de la crise sanitaire pour la collectivité. « La Covid-19 coûte environ 100 millions d’euros au Conseil départemental, souligne le Président du Département. Cela est dû notamment à une forte baisse des recettes, de l’ordre de 59 millions d’euros ». Il faut ajouter à cela 35 millions d’euros de dépenses liés à la lutte contre la pandémie à l’échelon départemental. Dans le détail de cette enveloppe, dix millions d’euros sont dédiés à la hausse des demandes du RSA, huit millions aux masques et équipements de protection ou encore un million d’euros pour les associations.





Après la plénière, les élus départementaux adopteront plusieurs dossiers en commission permanente. Parmi eux, des aides dédiées à l’agriculture girondine, représentant une enveloppe d’un million d’euros dans le cadre de la stratégie « Gironde Alimen’terre ». « Au total, le Conseil Déparemental aura investi 220 millions d’euros en 2020, précise Jean-Luc Gleyze, ce qui nous permettra de dépasser l’objectif d’un milliard d’euros d’investissement fixé au début de la mandature ».



Par Yoan Denéchau

Crédit Photo : YD