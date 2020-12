| Stationnement gratuit pendant 2 heures à Tulle !

Lire

Depuis le 30 novembre et ce jusqu'au 1er février 2021, le stationnement est gratuit pendant 2 heures à Tulle. Le but est de faciliter les achats dans les boutiques. Avec les fêtes de Noël, les rues et les magasins sont parfois bondés. La décision de la mairie permet donc de fluidifier l’occupation des places de stationnement et d’éviter une forte affluence dans les commerces. Cette gratuité de stationnement s’applique aussi tous les jours de 12 heures à 14 heures, le samedi toute la journée, et les jours fériés.