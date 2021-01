Politique | Haute-Vienne : Le Département injecte 1,5 millions supplémentaires pour aider le secteur culturel

30/01/2021 |

Cette année, le Département de la Haute-Vienne va presque doubler son budget culture avec une dotation complémentaire de 1,5 million d’euros dont 100 000 € afin de soutenir des lieux culturels, organisateurs de festivals et libraires indépendants.

Les lumières s’éteignent, le silence s’installe à l’Espace Noriac et les projecteurs s’allument avec l’entrée en scène de deux comédiens. Une image tellement banale dans le monde d’avant et impensable aujourd’hui. Les invités applaudissent longuement cet extrait de dix minutes du spectacle « La maison en petits cubes » créé par la Cie Les Singuliers Associés. Accueillie en résidence durant deux jours dans cette salle de Limoges, propriété du Conseil départemental, la troupe apprécie ce moment même si elle fréquente régulièrement ce lieu pour ses répétitions. « Nous avons répété ce spectacle en décembre à Paris, sept représentations étaient prévues et nous n’avons pas pu jouer déplore le metteur en scène Philippe Demoulin, on crée pour aller à la rencontre du public. L’écosystème culturel est extrêmement fragilisé comme d’autres secteurs. Il faut trouver des solutions pour jouer car potentiellement, une hécatombe nous attend dans les prochains mois. »

Deux festivals programmés au printemps

Ce cri d’alarme a été entendu par le Département qui augmente, cette année, son budget culture de près de 1,5 million d’euros le portant à 3,5 millions. Son plan de reprise a été dévoilé par Fabrice Escure, vice-président en charge de la vie culturelle qui a également apprécié ce moment d’évasion. « Cela fait du bien de se retrouver dans une salle, on peut se projeter et envoyer un message collectif pour se serrer les coudes. Il faut que la culture reprenne la place qu’elle n’aurait jamais dû perdre ». Sans perspective de réouvertures des lieux culturels, les professionnels n’ont toujours aucune visibilité.

Cette aide supplémentaire comprend un coup de pouce à une vingtaine d’établissements en difficulté à cause de la crise sanitaire. Ce nouveau dispositif vise à conforter la trésorerie et la fréquentation de certaines structures lors de la reprise d’activité.

Huit salles de cinémas situées en zone rurale bénéficieront de 30 000 euros. Des compagnies de théâtres, centres culturels, organisateurs de festivals et d’événements culturels, soit onze établissements reconnus pour la qualité de leur programmation, leur attractivité ou leur capacité à irriguer le territoire se partageront 50 000 euros. De plus, la Bibliothèque départementale sera dotée d’une aide supplémentaire de 20 000 € pour des acquisitions documentaires auprès du réseau labellisé des librairies indépendantes. Autre engagement fort de la collectivité, le maintien de ces deux événements phare « La culture au grand jour », programmée du 27 mars au 11 avril, avec une quarantaine de spectacles sur l’ensemble du territoire et la deuxième édition de « Au bout du conte », du 25 mai au 6 juin ainsi que des portes ouvertes à l’Espace Noriac pour marquer les retrouvailles avec le public après d’importants travaux. Enfin, durant les vacances de février et d’avril (sous réserve de la réouverture du site et des mesures sanitaires en vigueur), l’entrée sera gratuite au Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane et au Musée d’art contemporain de Rochechouart, du 10 au 25 avril, deux sites appartenant au Département.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Mérigaud