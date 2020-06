C’est d’une manière inédite que la réunion du premier conseil municipal de Châtellerault s’est tenue ce jeudi 28 mai à 17h30. À huis clos, sans public, sans journaliste. Dans un lieu inédit : le complexe culturel de l’Angelarde, qui peut accueillir de 1 000 à 2 900 personnes selon les configurations. Des tables disposées en U, une par conseiller municipal pour respecter la distance entre chacun et avec papiers, stylos personnels, et gel hydroalcoolique. Des dispositions pour respecter au mieux les préconisations du conseil scientifique Covid-19. Le masque était bien sûr obligatoire. Cette première réunion du conseil municipal de Châtellerault se limitait à un sujet : l’installation du conseil… « On a choisi après concertation une séance sans public mais avec transmission et on a un ordre du jour très limité qui se réduit à l’élection de l’exécutif », avertit en préambule, Jean-Pierre Abelin, maire sortant de Châtellerault, dont la liste est arrivée en tête du 1 er tour des élections municipales avec 50,27% des suffrages exprimés.

Après quelques approximations, tout est en ordre de marche. Le président de séance, qui est le plus âgé des conseillers municipaux, procède d’abord à l’élection du maire après la lecture du résultat des élections municipales et l’évocation des 39 conseillers municipaux élus. Chacun des élus a donc procédé au vote via un bout de papier et une urne qui faisait le tour de l’assemblée pour récolter les bulletins. Deux assesseurs ont été désignés pour le dépouillement. Résultat sur les 39 votants, Jean-Pierre Abelin obtient 31 voix (soit la totalité des voix de sa liste), 3 bulletins nuls, 1 blanc, David Simonet (Parti communiste français) récolte 2 voix, tout comme Marion Latus (Rassemblement national). En conséquence, Jean-Pierre Abelin est élu maire de Châtellerault.

Sous les applaudissements de ses colistiers, Jean-Pierre Abelin enchaîne un troisième mandat en tant que maire de Châtellerault. Il a remercié les personnes de sa liste mais surtout la population châtelleraudaise « pour la confiance qu’elle nous a manifesté qui malgré la présence de sept listes nous élit dès le premier tour. C’est pour nous une reconnaissance du travail accompli, c’est aussi une obligation exigeante de poursuivre notre action et de valoriser les atouts de notre territoire dans une période marquée par une pandémie qui n’est toujours pas vaincue. Après un confinement qui va voir des conséquences extrêmement négatives sur un plan économique et social. » Un discours qui a bien sûr tourné autour de la situation sanitaire avec le remerciement de toutes les personnes soignantes en première ligne mais aussi d’autres professions dont il est fait moins allusion.

Le maire nouvellement élu en a profité aussi pour revenir sur les 55 jours de confinement où « nous avons dû adapter nos actions en permanence aux prescriptions nationales en liaison étroite avec le sous préfet, en participant à la sécurité civile et sanitaire, en soutenant sur le plan social les plus fragiles ».

Un Covid-19 qui va forcément avoir des répercussions sur son programme et les décisions à venir de la part du nouveau conseil municipal. Jean-Pierre Abelin avertit que « la feuille de route que nous avons présenté aux Châtelleraudais va nous amener à bosser, à renforcer certaines positions. Nous allons étaler dans le temps certains de nos projets, en imaginer d’autres ». Le maire a ensuite précisé qu’il était trop tôt pour tirer une leçon de la crise. Cependant il paraît inquiet pour la ville et l’agglomération châtelleraudaises tournées vers l’industrie. « Des points forts sont apparus durant cette crise : favoriser le télétravail, lutter contre la fracture numérique, réindustrialiser et réorienter l’industrie sur certains secteurs stratégiques, certains métiers ». Jean-Pierre Abelin compte limiter la casse industrielle et commerciale en relançant un chantier d’attractivité du territoire et en préparant un plan de soutien au commerce local.

Après ce discours, place au vote des adjoints. Ils seront onze. Le nombre maximal. Didier Simonet, candidat PCF à la mairie de Châtellerault, est intervenu pour faire remarquer qu’il n’accepte pas ce nombre d’adjoints, pour lui trop élevé. « Nous pensions réduire ce nombre de moitié et le ramener à six, précise-t-il dans son intervention avant de commenter. Avec la crise économique qui nous attend, ce n’est plus raisonnable d’entretenir une armée mexicaine ». Plusieurs objectifs à cette baisse parmi ceux avancés, une économie d’argent. Jean-Pierre Abelin lui a rétorqué : « La première réunion municipale n’est pas un lieu de débat, la préconisation est qu’elle doit durer le moins longtemps possible. Je répondrai au prochain conseil municipal. Il y a une argumentation un peu populiste dans votre discours… » Ce sont donc bien onze adjoints qui ont été élus par le conseil municipal à la suite de ce premier débat, avec quelques contradictions. Autre vote, celui du maire délégué de Targé, commune associée à Châtellerault depuis 1972, c’est Stéphane Raynaud, seul candidat qui a été élu.