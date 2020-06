Politique | Jean-Pierre Abelin, réaffirme le soutien de Châtellerault à ses entreprises

02/06/2020 | Lors de la conférence de presse du maire de Châtellerault le 29 mai, la reprise économique s'est placée au cœur des préoccupations.

Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault et président de Grand Châtellerault s’est exprimé vendredi 29 mai face à la presse lors d’une conférence en ligne sur la reprise économique du bassin industriel de Châtellerault. Le 1er bassin industriel de Nouvelle-Aquitaine à lui aussi connu une période creuse lors du confinement et la reprise se doit d’être à la hauteur afin de maintenir à flot se secteur primordial pour la Vienne.

« Ce qui m'a vraiment frappé lors de cette crise, c'est l'esprit de solidarité qui a été démontré par les entreprises », se félicite Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault et président de Grand Châtellerault. Le président de l’agglomération rappelle ce vendredi 29 mai face à la presse, que si les entreprises se sont montrées à la hauteur des enjeux sanitaires durant le plus fort de la crise, il est aujourd’hui nécessaire de les soutenir. Alors que certaines entreprises participaient à l’effort de production des moyens de lutte contre le Covid-19, d’autres tentaient de maintenir une activité, « certaines entreprises on fait migrer leur outil de production pour répondre aux besoins créés par la pandémie et je peux vous citer au moins six entreprises sur l’agglomération parmi lesquelles, DSI Laser qui a construit des distributeurs de gel hydroalcoolique. Aujourd'hui, on est en phase de reprise de l'activité pour ces entreprises », explique Jean-Pierre Abelin.

Accelérer les chantiers et soutenir le commerce local

C’est en premier lieu aux chantiers de reprendre une activité, « le village entreprise de la zone Monory a repris, la livraison du bâtiment pour Perform Industrie est prévue pour le 4e trimestre 2020. Les travaux d'extension de la zone Monory ont repris depuis le 11 mai et on aura une livraison à l'été 2020 », indique le maire de Châtellerault tout en rappelant que les projets à l’arrêt doivent permettre de créer 150 emplois. Une raison supplémentaire de prioriser la reprise des travaux sur le bassin industriel, « on essaye aujourd'hui d'accélérer tous les chantiers et la reprise des travaux. Dès le premier conseil municipal, nous avons constitué la commission d'appel d'offres pour nous permettre d'envisager des projets pour l'avenir », annonce le maire fraichement réélu.

À l’occasion de l’installation du Conseil municipal de Châtellerault, les élus de la majorité et de l’opposition se sont d’ailleurs montrés unis face à l’exigence d’une reprise rapide. Françoise Méry, tête de liste d'une union de la gauche aux municipales de Châtellerault lors du 1er tour des élections face à Jean-Pierre Abelin sur la liste « Ma ville, solidaire et écologique » a proposé un rassemblement et la création d’un groupe de travail sur la reprise économique et Jean-Pierre Abelin a affirmé en prendre note.

À court terme Jean-Pierre Abelin et ses équipes souhaitent, « développer de nouveaux formats d'ateliers afin de soutenir les chefs d'entreprises sur la recherche de nouveaux marchés. Nous aimerions aussi mettre en place une campagne de communication pour soutenir le commerce local et nous travaillons en ce moment sur une plateforme marchande dédiée au commerce de proximité de l'agglomération », explique le président de Grand Châtellerault. Des actions que Jean-Pierre Abelin qualifie lui-même de « classiques » mais qui doivent permettre de redynamiser les secteurs les plus touchés par la crise.

Mesures d'accompagnement et aides financières

La restauration, 1er secteur impacté, ne sera pas oublié selon Jean-Pierre Abelin qui rappelle que des mesures d’aide ont déjà été prises, « nous avons exonéré des droits d'occupation du domaine public et on va poursuivre cette exonération qui regroupe par exemple les droits de terrasse, jusqu'à la fin de l'année. Toujours dans l'idée d'aider les commerçants de proximité, je rappelle que nous avons mis en place la gratuité du stationnement en centre-ville », se félicite le maire de Châtellerault. « On réfléchit aussi sur la façon dont on peut les aider à repenser leur mobilier pour respecter les consignes gouvernementales et on envisage l’idée d’extension des terrasses ». Ces mesures d’accompagnement sont couplées à des aides financières grâce au fonds de solidarité dans lequel Grand Châtellerault a participé, « nous avons abondé de 170 000 euros dans le fonds de soutien et de solidarité aux TPE et PME ce qui a permis d’aider des entreprises locales » .

Pour sa part, Jean-Pierre Abelin se dit satisfait de la gestion de cette crise par les acteurs de l’agglomération, « J'ai été très heureux de voir que les services économiques de l'agglomération ont réagi de façon très positive aussi bien sur l'innovation que sur l'écoute des entreprises qui se sont retrouvées en difficultés. Nous avons un territoire et un bassin d'emploi qui a montré sa solidarité et une capacité d'innovation exceptionnelle qu'il faut saluer ».



Par Clément Bordenave

Crédit Photo : Aqui.fr