Politique | La ministre de la Cohésion des territoires au contact des élus ruraux, à Lanouaille

18/12/2018 | Après l'agglomération périgourdine, Jacqueline Gourault s'est rendue à Lanouaille pour parler désertification médicale et importance des élus dans les territoires.

La deuxième partie de la visite en Dordogne de Jacqueline Gourault était consacrée au milieu rural où la ministre a posé la première pierre de la future maison médicale de Lanouaille (1000 habitants) , un projet mené en concertation avec les professionnels de santé et les élus du territoire. La ministre a profité de l'occasion pour réaffirmer qu'il n'y aurait pas d'obligations de regroupements de communes et qu'il n'y aura pas de nouvelle réforme territoriale d'ici la fin du quinquennat, répondant ainsi aux craintes exprimées par de nombreux élus locaux en particulier en zone rurale.

Jean-Christophe Boulanger, maire de Lanouaille, commune du Périgord vert d'un milier d'habitants, qui a succédé à Jean-Pierre Cubertafon, élu modem, devenu député, n'était pas peu fier lundi d'accueillir Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires lors de sa visite en Dordogne. Il lui a présenté les projets communaux et intercommunaux à venir dont la future maison médicale.

"A Lanouaille, contrairement à bon nombre de communes voisines, nous avons la chance d'avoir trois médecins généralistes dont une jeune femme qui s'est installée, l'année dernière, en remplacement d'un médecin parti à la retraite. Le projet de maison médicale porté par la communauté de communes Isle Loue Auvézère en Périgord est un dossier construit en partenariat avec les professionnels de santé. Notre souhait a été d'anticiper l'avenir et de favoriser l'arrivée de nouveaux médecins voire de spécialistes. Par chance, il y a une continuité médicale ici," explique le maire.

Le nouveau bâtiment accueillera, en principe pour l'été 2019, trois généralistes, quatre infirmières déjà présentes sur la commune, deux orthophonistes, une jeune cardiologue et un cabinet pour un dentiste qui reste à trouver. Le montant du dossier est de 900 000 euros avec une aide du conseil départemental à hauteur de 25 % La ministre a été conviée à poser la première pierre de ce futur bâtiment. Mais Jacqueline Gourault, dans son intervention a surtout tenté de rassurer ces élus, ceux des campagnes qui se sentent parfois laissés pour compte et qui ont su exprimer un ras le bol face aux réformes territoriales successives.

Pas de nouvelle réforme territoriale

Jacqueline Gourault a écouté attentivement les craintes des élus, en premier lieu le maire de Lanouaille, et de Bruno Lamonerie, conseiller départemental et président de la communauté de communes, sur "les fusions de communes à marche forcée", ou sur "les nouvelles intercommunalités toujours plus grandes qui ne correspondent pas à la réalité de ces territoires peu peuplés". " La première chose, c'est que le gouvernement n'entend pas toucher à l'extraordinaire tissu communal qui fait la richesse de notre pays. Et s'il y a des communes nouvelles, elles restent sur la base du volontariat. Evidemment, je m'engage jusqu'à la fin du quinquennat," a indiqué la ministre. Il n'y aura pas non plus de nouvelle réforme territoriale, sauf des aménagements à la marge qui sont parfois demandés par les élus eux-mêmes."

Lors de cette visite, la ministre s'efforce de rassurer, voire de faire de ces élus des alliés. "Les dotations financières notamment pour l'investissement local seront maintenues. Il y aussi une autre dotation d'investissement, la Dotation de soutien à l'investissement local (la Dsil) qui représente en Dordogne, 1,777 million d'euros. Et la DETR a augmenté dans ce département de 10 % entre 2017 et 2018, soit 14 millions d'euros. Ce sont des soutiens de l'Etat à des projets locaux." Ce qui tombe à pic, le maire de Lanouaille et le député du Périgord vert lui ont dressé une liste de dossiers locaux qui demandent des financements : une maison des sports de pleine nature, une plaine des sports, la rénovation de l'église du bourg.



Par Claude-Hélène Yvard

Crédit Photo : Claude-Hélène Yvard