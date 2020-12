Politique | La Région soutient le Secours Populaire de la Haute-Vienne

10/12/2020 |

Alain Rousset, Président de la Région accompagné de Naïma Charaï, conseillère régionale en charge de la solidarité, se sont rendus, le 8 décembre, dans les locaux du Secours Populaire de la Haute-Vienne. Une visite qui fait suite au lancement par la Région, lors de sa séance plénière du 18 novembre, d'un Appel à Manifestation d'Intérêt pour faire face à l’état d’urgence de la crise sanitaire. Un AMI d’un million d’euros affecté à des associations caritatives.

L’objectif de cet Appel à Manifestation d'Intérêt est de renforcer les besoins de distribution en nourriture et produits d'hygiène des personnes les plus précaires en Nouvelle-Aquitaine. La Région consacre 890 000 € par an aux associations caritatives, mais les besoins ont explosé avec la pandémie. « Nous accompagnons le Secours Populaire depuis quelques années, nous l’avons aidé à se structurer au niveau régional explique Naïma Charaï, nous réaffirmons notre soutien à cette association sur la précarité alimentaire et les actions qu’elle mène à savoir l’accompagnement à l’emploi, le vestiaire et les ventes. Elle a servi plus de 100 000 repas en 2019 en Haute-Vienne, enregistrant une hausse du public jeune et salariés précaires. »

La Région a ainsi accordé 20 000 € à la Fédération 87 dans le cadre du fonds Covid. Le réseau régional a bénéficié d’une aide en fonctionnement de 50 000 € et de 122 115 € en investissements répartis sur l’ensemble du territoire.



Par Corinne Mérigaud

Crédit Photo : Corinne Mérigaud