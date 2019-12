| En Dordogne, l'Unsa et la CFDT se joignent aux manifestations du mardi 17 décembre

La grève et les manifestations contre le projet de réforme des retraites, organisées par la CGT, FO et la FSU, auront le renfort de la CFDT et de l’Unsa. Trois rendez-vous sont en prévus en Dordogne : à Périgueux à 10 h, devant le Palais de justice, à Bergerac à 15 h devant le Palais de justice et à Sarlat à 15 heures place du marché aux noix. Le trafic ferroviaire va être de nouveau très perturbé. Les enseignants et le personnel des hôpitaux seront fortement mobilisés.