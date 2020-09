Politique | La rentrée du Plan Collèges Gironde à Marsas

01/09/2020 | Jean-Luc Gleyze président du conseil départemental de Gironde pose la première pierre du collège de Marsas qui ouvrira dans un an.

Soleil ardent, précautions sanitaires, bonne humeur générale agrémentée de quelques propos en gabaye avec le vice-président du Conseil départemental de Gironde Alain Renard, sous le regard amusé du président Jean-luc Gleyze: la pose de la première pierre du collège de Marsas en Haute-Gironde qui devrait accueillir 800 élèves restera comme un temps fort de cette rentrée 2020.

Un an avant son entrée en service, les travaux vont bon train pour l'un de ces treize nouveaux établissements, prévus dans le Plan Collège Ambition 2024 qui prévoit, également, la reconstruction de dix collèges existants.



Un investissement d'ensemble considérable de 640 millions d'euros, décidé en 2017 et indispensable pour être en mesure d'accueillir, dans de bonnes conditions, quelques 10 000 collégiens supplémentaires à l'horizon 2025. Un impératif dicté par l'attractivité de la Gironde, un département qui, en cette rentrée 2020, ouvrait les portes de 105 établissements à 66.000 élèves dans le public et de 28 collèges sous contrat à 13 000 élèves du privé.



Le collège de Marsas est présenté comme étant conçu selon le système innovant " Building Information Modeling " : un travail en 3 dimensions qui permet de visualiser le chantier tout au long de la vie du projet. Il répondra, notamment en matière thermique, à la Haute Qualité Environnementale ; sa conception permettant la mutalisation d'espaces au profit, notamment d'activités sportives ou associatives qui viendront en appoint des équipements locaux. Autour du président Gleyze , du vice-président et Guy Moreno, chargé de la politique éducative et sociale, des conseillers départementaux du canton Nord-Gironde Célia Monseigne et Alain Renard on notait la présence des élus communaux et du président de la Communauté de Communes Latitude Nord Gironde M. Eric Hapert



