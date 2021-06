Politique | Départementales : La Vienne reste à droite, les écolos arrivent au département

28/06/2021 | Le 2nd tour des élections départementales s'est déroulé ce dimanche 27 juin. La Vienne reste à droite. Elle conserve ses 15 cantons sur les 19 que compte le département.

La droite conserve ses sièges au conseil départemental de la Vienne. Présent au second tour dans 15 cantons sur 19, la majorité départementale les a tous emportés. A Poitiers, il y a eu du changement. Le PS ne conserve qu'un seul canton, sur les cinq qu'il possédait jusqu'alors. La montée écologiste se confirme. Puisque les écolos entrent au conseil départemental avec 4 élus. Anthony Brottier, ancien candidat LREM à la mairie de Poitiers, arrive en tête avec sa binôme Aline Fontaine sur la canton de Poitiers-1.

Un second, qui ressemble au premier finalement. Toujours marqué par une abstention élevée autour des 66,04% pour ce second tour des élections départementales et régionales du 27 juin 2021 (contre 66,39% au premier tour). Une abstention qui inquiète les élus, tous bords confondus. Comment l'interpréter ? Désintérêt de la politique, couac des professions de foi qui n'ont pas été reçues, des électeurs partis en week-end... les raisons peuvent être nombreuses et seront sans doute analyser par les spécialistes à tête reposée. Il n'y a pas de rebond pour le second tour donc. Une simple confirmation du premier tour avec une journée calme dans les différents bureaux de vote du département de la Vienne et de la France en général.

Plus de 302 500 électeurs étaient donc appelés aux urnes ce dimanche 27 juin dans la Vienne pour élire les 38 conseillers départementaux. Que des duels pour ce second tour. Avec la droite (la majorité sortante) présente dans 15 cantons sur 19. Les 15, qu'elle possédait déjà en 2015.

Carton plein pour la droite

Et finalement, la logique est respectée. Les résultats du premier tour sont confirmés pour la droite. Les binômes sortants ont été réélus sans trop de difficultés. Que ce soit sur la canton de Chasseneuil-du-Poitou, où Claude Eidelstein et Pascale Guittet arrivent en tête avec 58,16% des suffrages exprimés. Ou encore à Loudun, où l'ancien président du département et sénateur Bruno Belin pointent largement en tête devant le binôme RN avec 76,45% des suffrages. Sur les trois cantons de Châtellerault, la droite confirme sa présence. Tout d'abord face au RN, sur les cantons 1 et 2, où Anne-Florence Bourat et Henri Colin l'emportent (72,68 %) et le président sortant Alain Pichon et Valérie Dauge également (73,54%). Face au binôme de gauche, Cyril Cibert et Élodie Rivet, dans le troisième canton, Pascale Moreau et Gérard Pérochon arrivent devant avec 54,90% des voix. À Chauvigny, ce fut plus serré, le maire Gérard Herbert (qui remplaçait l'ex sénateur Alain Fouché) et Isabelle Barreau (élue sortante) arrivent en tête avec 53,51% des voix. Idem sur le canton de Vivonne pour Gilbert Beaujaneau et Rose-Marie Bertaud (binôme sortant), qui sont élus avec 52,11% des voix. Des résultats qui confirment la prime aux sortants.

Du changement sur les cantons de Poitiers

À Poitiers, où la gauche, qui détenait quatre cantons sur cinq, pouvait maintenir cette opposition. Petite suprise tout de même. L'élection sur le canton de Poitiers-1 de l'ancien candidat LREM - il se présentait sans étiquette apparente aux départementales - aux municipales, Anthony Brottier (avec sa binôme Aline Fontaine), ils arrivent devant Chiacap Kitoyi et Lydia Piquet (liste écologiste) avec 52,45% des voix. Poitiers-2 et Poitiers-3, tombent aux mains des écologistes (qui font par la même occasion leur entrée au conseil départemental de la Vienne), même si Ludovic Devergne a confirmé à nos confrères de France 3 qu'il avait toujours sa carte au PS et qu'il faisait partie du groupe "Vienne en transition, un groupe qui n'existait jusqu'à présent, et qui se veut rassembleur". Surprise sur le troisième canton, Isabelle Soulard élue PS sortante, échoue face aux écologistes Florence Harris/Gégory Vouhé. À Poitiers-4, le binôme PS (Mathias Aggoun/Catherine Bourgeon) passe devant la liste écologiste. Le PS ne conserve donc qu'un seul canton dans la Vienne. Quant à Poitiers-5, il reste dans le giron de la droite.

Une faible opposition

Laurence Vallois Rouet, première secrétaire fédérale du PS de la Vienne a été réaliste à l'annonce des résultats au micro de France 3 Poitou-Charentes : " Il y avait espoir de conserver un canton : celui de Poitiers 4. C'est chose faite. Le parti perd beaucoup sur Poitiers. Un seul canton de conseervé sur quatre. Il y a de quoi s'interroger autour d'accords et de négociations pour unir plus largement les forces de la gauche. Ce travail n'a pas encore été fait ou même plutôt voulu. Il va falloir commencer par ça"... En face d'elle, il y avait Alexandre Minot-Chartier représentant du collectif écologiste la Vienne transition. " Nous sommes un mouvement de rassemblement de gauche, écologiste, assez large. On porte des valeurs nouvelles. Il y a des citoyens parmi nous. Nous pouvions espérer emporter 3 cantons sur 5 ce sera finalement 2. Une entente n'est pas impossible avec les membres du PS. Nous ne gommons pas les étiquettes, nous rassemblons". La gauche et les écologistes pourraient donc travailler ensemble. Mais n'auront que 6 sièges sur 38...

Autre opposition, celle d'Anthony Brottier, " Avec Aline Fontaine, on sera une force de proposition. On ne fait pas partie de la majorité départementale, c'est une certitude. Nous souhaitons travailler sur des dossiers. Nous souhaitons nous les approprier. Être capable de dire quand on est d'accord ou quand on ne l'est pas". Difficile de savoir quelle étiquette ils prendront avec sa binôme. "Plus qu'une étiquette, ce sont les idées que l'on va défendre", répondait au micro de France 3, le conseiller départemental nouvellement élu.

Le président désigné jeudi

Dans la Vienne, la droite fait carton plein. Elle l'emporte partout où elle était présente. Le département reste à droite avec 30 sièges. "On fait carton plein, confiait au micro de nos confrères de France 3 Poitou-Charentes, le président sortant Alain Pichon, Les résultats sont bons. Le travail paye. On l'emporte largement. Mais je note toujours la faible de participation. C'est une tristesse pour moi. Seule chose positive pour nous, l'électorat du RN est en baisse dans le Nord de la Vienne". Ce jeudi, les conseillers départementaux doivent se réunir pour désigner le nouveau président du département. Vraisemblablement, Alain Pichon devrait être désigné à sa propre succession.

Résultats canton par canton

En italique, le nom des binômes élus

Chasseneuil-du-Poitou

M. Claude Eidelstein et Mme Pascale Guittet (La Vienne qui gange ! La majorité départementale) : 58,16 %

M. Vincent Chenu et Mme Valérie Marmin (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 41,84 %

Châtellerault-1

Mme Anne-Florence Bourat et M. Henri Colin (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 72,68 %

Mme Maryse Lacombe et M. Jérôme Toulet (Vienne Protection, Libertés, Proximité- RN) : 27,32 %

Châtellerault-2

Mme Valérie Dauge et M. Alain Pichon (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 73,54 %

Mme Marion Latus et M. Sébastien Villeneuve (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) : 26,46 %

Châtellerault -3

Mme Pascale Moreau et M. Gérard Pérochon (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 54,90 %

M. Cyril Cibert et Mme Élodie Rivet (Le coeur et l'action) : 45,10 %

Chauvigny

Mme Isabelle Barreau et M. Gérard Herbert (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 53,51 %

M. Patrick Charrier et Mme Françoise Le Meur (Divers centre) : 46,49 %

Civray

M. Jean-Olivier Geoffroy et Mme Lydie Noirault (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 60,98 %

Mme Bénédicte Fillatre et M. Jean-Michel Mercier (Renaissance en Vienne) : 39,02 %

Jaunay-Marigny

Mme Valérie Chebassier et M. Jérôme Neveux (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 68,18%

Mme Delphine Herbe et M. Corentin Soleilhac (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 31,82%

Loudun

M. Bruno Belin et Mme Marie-Jeanne Bellamy (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 76,45 %

Mme Véronique Clouet et M. Ludovic Sajus (Vienne Protection, Libertés, Proximité - RN) : 23,55 %

Lusignan

M. Jean-Louis Ledeux et Mme Sybil Pécriaux (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 56,18 %

Mme Isabelle Mopin et M. Jean-François Rengeard (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 43,82 %

Lussac-les-Châteaux

M. François Bock et Mme Marie-Renée Desroses (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 69,75 %

Mme Julie Lecomte et M. Sébastien Roumet (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 30,25 %

Migné-Auxances

M. Benoît Prinçay et Mme Séverine Saint-Pé (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 63,83 %

Mme Christelle Charrier et M. Gérald Garnier (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 36,17 %

Montmorillon

Mme Brigitte Abaux et M. Guillaume De Russé (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 58,19 %

Mme Justine Chabaud et M. Joachim Ganachaud (Divers Gauche) : 41,81 %

Poitiers-1

M. Anthony Brottier et Mme Aline Fontaine (Proches de vous) : 52,45 %

Mme Virginia Bayou et M. Arthur Giry (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 47,55 %

Poitiers-2

M. Ludovic Devergne et Mme Sarah Rhallab (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 56,47 %

Mme Solange Laoudjamai et M. Gilles Thinon (Une équipe citoyenne, au service des citoyens) : 43,53 %

Poitiers-3

Mme Florence Harris et M. Gégory Vouhé (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 52,43 %

M. Pierre Goubault et Mme Isabelle Soulard (L'avenir ensemble pour tous les Poitevins) : 47,57 %



Poitiers-4

M. Mathias Aggoun et Mme Catherine Bourgeon (Gauche Républicaine) : 58,75 %

Mme Marine Laclautre et M. Sylvain Robin (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 41,25 %

Poitiers-5

M. Alain Joyeux et Mme Joëlle Peltier (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 57,91 %

M. Chiacap Kitoyi et Mme Lydia Piquet (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 42,09 %

Vivonne

M. Gilbert Beaujaneau et Mme Rose-Marie Bertaud (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 52,11 %

M. Michel Bugnet et Mme Sandra Girard (Renaissance en Vienne) : 47,89 %

Vouneuil-sous-Biard

Mme Sandrine Barraud et M. Benoît Coquelet (La Vienne qui gagne ! La majorité départementale) : 58,06 %

M. Damien Ladiré et Mme Carole Maire (La Vienne écologique, solidaire et citoyenne) : 41,94 %



Par Julien Privat

Crédit Photo : Aqui.fr